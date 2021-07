Ningún riesgo de autoritarismo en integración de GN a Sedena: López Obrador

La conferencia presidencial de este lunes se realiza desde Xalapa, Veracruz. Foto tomada de la transmisión en vivo a través de YouTube

Veracruz, Ver. Con la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa en 2023 no habrá “ningún riesgo de excesos, de autoritarismo”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, expresó que las secretarías de Defensa Nacional y de Marina “son pilares del Estado mexicano para garantizar la paz y la tranquilidad y nos están ayudando apoyando para enfrentar el grave problema de inseguridad y violencia que heredamos”.

En su conferencia de prensa matutina en Veracruz, el mandatario explicó que los integrantes de la Guardia Nacional reciben capacitación en derechos humanos, y “está desterrada la tortura. No se permitirá nunca la tortura, masacres, siempre se va a respetar la vida”.

Al referirse a los asesinatos ocurridos el fin de semana en estados como Zacatecas y Sonora, informó que se cometieron 236 homicidios dolosos, de los cuales 103 (44 por ciento) se cometieron en Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Estado de México y Zacatecas.

“En Zacatecas hay una situación especial, mucha confrontación de grupos. El fin de semana fue de los estados con más homicidios. También, Sonora, menor, pero son de los estados donde estamos atendiendo más. En Guanajuato, se cometieron 26 es un estado que nos preocupa y ocupa mucho”, declaró.

Nuevamente, el mandatario pidió a las instituciones de Guanajuato remover al fiscal Carlos Zamarripa, ante la ola de violencia en la entidad.

Refirió que cuando en Veracruz se quitó al fiscal Jorge Winckler, “ayudó mucho… Ya no se debe andar con contemplaciones cuando se trata de las seguridades de la gente. No debe prevalecer el amiguismo, el influyentismo, nada de esas lacras de la política. Se tiene que remover puede ser muy cercano, compañero de partido, de escuela, pero si no se dan resultados y está de por medio la ida de la gente, ¡para afuera!”

López Obrador reiteró que se destinarán 50 mil millones de pesos adicionales a la Guardia Nacional, que incluye más cuarteles de esa corporación hasta llegar a casi 500 en el país, para tener presencia en todo el territorio.

Afirmó que a dos años y dos meses de entrar en operaciones, la Guardia Nacional ya se ha acreditado. “La gente sí quiere que haya Guardia Nacional en todos lados, va a pasar a formar parte de una rama de la Secretaría de la Defensa en 2023, para que se garantice la seguridad de la gente”, abundó.