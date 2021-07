Perfila INE aprobar sanciones mayores a mil 300 mdp por diversas irregularidades

Al dar inicio a la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el consejero presidente, Lorenzo Córdova, señaló que para este día se perfila la discusión y posible aprobación de sanciones por mil 200 millones de pesos por conductas cometidas tanto en los comicios federales como locales, más 129 millones propuestos por diversas quejas, por lo que el monto total superaría los mil 300 millones de pesos. “De ser aprobados el día de hoy sería histórico en el ámbito de la fiscalización y para la rendición de cuentas”, destacó.

Refirió que el 74 por ciento de las sanciones propuestas corresponde a los rubros de egresos no reportados, eventos, registrados de manera extemporánea, registro extemporánea en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), egresos e ingresos no reportados y no comprobados, entre otros. “Si hay algo en común en todos estos rubros, es la intencionalidad de ocultar información, de engañar a la autoridad, de mentirle a la sociedad mexicana sobre el dinero invertido en la competencia electoral”, señaló.

Por su parte, la consejera electoral Adriana Favela Herrera señaló que se discutirán 491 proyectos de resolución que previamente fueron analizados en la Comisión de Fiscalización. Del total de asuntos que están agendados, en 319 de ellos se propone declararlos infundados porque no se acreditaron los hechos denunciados ni se logró demostrar alguna vulneración a la normatividad en materia electoral.

En 53 casos se propone el desechamiento de la queja; en 24 el sobreseimiento; en cuatro más se sugiere un sentido conjunto, es decir en un apartado se declaran infundados los hechos denunciados, mientras que en otros el sobreseimiento.

En 55 casos se declaran parcialmente fundadas las quejas que se interpusieron, y en los otros 43 restantes, se propone que sean fundados los procedimientos al acreditarse que efectivamente los gastos no fueron reportados por los partidos políticos imponiéndose en cada caso la sanción correspondiente.

Favela Herrera resaltó que los partidos políticos han presentado algunas precisiones en relación con los hallazgos que auditó la Unidad Técnica de Fiscalización y que pueden ser objeto de alguna sanción. “En estos momentos se hace el análisis correspondiente y en caso de que las observaciones de los partidos sean procedentes, entonces se deberá dejar sin efectos las sanciones propuestas”, dijo.

Córdova agregó que a 49 días de concluidas las campañas electorales se fiscalizaron 39 mil 448 informes, de 29 mil 162 candidaturas y se auditaron más de 11 mi millones de pesos de ingreso y gasto. “Nunca en la historia de la democracia mexicana se había fiscalizado a tantas campañas como lo ha hecho la Unidad de Fiscalización de este instituto en el proceso electoral en curso, ni si quiera en la elección federal de 2018”, dijo.

En este sentido, agregó que mientras en 2018 se auditaron 19 mil 128 candidatas y candidatos, en 2021, se fiscalizaron 29 mil 612 candidaturas, que representan 55 por ciento más que hace tres años.

En poco más de mes y medio, añadió, además de los 11 mil millones de pesos que fueron fiscalizados, se revisaron aleatoriamente un millón 406 mil 126 eventos proselitistas, se revisaron 754 mil 910 registros contables en el sistema integral de fiscalización y 24 mil 319 cuentas bancarias así como la atención de 748 quejas vinculadas con las mismas.

También detalló que de 27 mil 327 candidaturas fiscalizadas, únicamente 269 rebasaron los topes de gasto de campaña, dos candidaturas federales y 267 locales. De las locales, sólo 32 resultaron ganadoras y en cinco casos se actualiza el supuesto de rebase de tope y una diferencia de menos del 5 por ciento entre el primero y el segundo lugar.

“La importancia del financiamiento público en nuestro modelo electoral, se refleja que en de los más de 5 mil 600 millones de pesos recibidos por todas las fuerzas políticas contendientes, el 87 por ciento fueron recursos públicos y 13 por ciento aportaciones privadas”, dijo.

Manifestó que los datos reflejan que “aun tenemos pasos por recorrer para la plena transparencia del ejercicio de los recursos que ejercen los partidos. Y sin embargo, a pesar de estas cifras, la gran mayoría del dinero que se inyectó en las campañas es de origen claramente conocido y ejercido conforme a los parámetros de la fiscalización”.

Las sanciones por partido de campañas federales y locales de aprobarse más tarde serán para Morena 373.1 millones de pesos, equivalente a 30 por ciento del total; Fuerza por México, 102.9 millones de pesos; Redes Sociales Progresistas, 100.9; PRI, 89.3; PAN, 88.4; PT, 85.9; Verde Ecologista, 84.5; Movimiento Ciudadano, 73.1; Encuentro Social, 55, y PRD, 42.8. A partidos locales, una suma de 96.8 millones de pesos, y a candidatos independientes, 6 millones.

Si bien en general hubo reconocimiento en el trabajo realizado, también se señalaron errores por parte de los representantes de partidos. Sergio Gutiérrez Luna, diputado por Morena, se pronunció por repensar algunos procesos ya que “de un día para otro” se les notificaron casi 500 quejas, y “hoy se estén viendo todavía algunas erratas, modificaciones, muchas”. Lo anterior, añadió, “hace complejo el que podamos analizar en tampoco tiempo aun volumen tan grande. También consideró que debe haber consecuencias ante “algunos errores” que han existido en la Unidad Técnica de Fiscalización.