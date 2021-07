Miscelánea Anticorrupción: ¡tribunal de cuentas! opción ante el obsoleto y simulador sistema de revisión de cuenta pública

Hay consenso generalizado, que entre los miles de problemas que debe enfrentar y solucionar el Gobierno de la “Cuarta Transformación”, son la corrupción y la inseguridad.

Elevada a límites que nos ha colocado entre los llamados países “bananeros”, los gobiernos: desde José López Portillo, hasta el de Peña Nieto, se caracterizaron por ser corruptos hasta lo inimaginable y, lo peor, gozando de absoluta impunidad.

Recuerdo la obra de teatro al final del sexenio lopezportillista: “Agarren a López por Pillo”. Se leía en carteleras.

Fue una especie de competencia “a ver quién era más corrupto”: López, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón o Peña”.

Por ello es importante la participación ciudadana en la encuesta a realizar para el análisis de las tropelías realizadas por estos personajes, al parecer salidos de alguna historieta de bandidos.

Pero no será suficiente, ni siquiera lo sería si acaso se les sometiera a juicio. Para cambiar el país y desarrollarlo es imprescindible una gran Reforma de Estado: La Constitución y leyes que derivan de ella y que tienen que ver con la cuenta pública y el gasto transparente y útil deben ser motivo de profunda revisión.

Los zacatecanos deben saber la manera como se “transparentan y revisan” los dineros de sus impuestos y pago de derechos.

“Gastado” el dinero, la Auditoría Superior del Estado a cargo de un Gran Auditor supuestamente nombrado por la Legislatura, aunque en realidad designado por el Gobernador en turno, hace revisión del gasto realizado por el estado y municipios.

Hecho esto, las cuentas públicas se remiten a la legislatura, a fin de que los diputados aprueben los estados contables. A partir de que los diputados reciben las cuentas, empieza la negociación entre los diferentes grupos parlamentarios: PRI, PAN, PRD, PT, algún partido estatal y ahora MORENA.

La norma convencional no escrita, pero de costumbre inveterada es: “Como me trates te trato”; “te perdono y me perdonas”. La mirada del gobernador siempre está presente observando el resultado de “los acuerdos” y, presto a intervenir si se requiere su recomendación para salvar el pellejo de “alguien cercano o amigo o correligionario”.

Concluidas las “negociaciones”, se vota y se aprueban sin mayor problema las famosas cuentas públicas.

Otro problema es que las cuentas solamente hacen “revisión” del gasto público, más no de la utilidad de lo gastado: De allí es que tengamos infinidad de obras inútiles desde el punto de vista social y que han significado el derroche del dinero del pueblo:

La Estela de luz de Felipe Calderón y su avión presidencial, comprado este para satisfacer el ego de su sucesor Peña Nieto y, de paso quedar bien con él “por si las moscas”.

En lo local tenemos entre otros ejemplos: “El arco solar más grande del mundo” del gobierno de Amalia García y ubicado en Ciudad Administrativa, El helipuerto y gran asta bandera ubicado en la zona del depósito de agua en la capital, hecha por el gobierno de Miguel Alonso, las diversas obras de relumbrón en el área de la presa de infante y sin faltar la famosa “Casa Bellagio” donde las paredes de espejo dieron satisfacción al “narcisismo” de su último morador.

Ya he contado como, al inicio del gobierno de Alonso, su primer acto al tomar posesión, fue la presentación en la legislatura de la iniciativa para la creación de un Tribunal de Cuentas en substitución del actual sistema de revisión y aprobación del gasto público.

Caso curioso: El gobernador Alonso presentó la iniciativa y pronto, con el uso de los servicios de una diputada la congeló. Y Ahí permanece. Intocada y oculta.

“La reflexión más vale a tiempo”, tal vez pensó el gobernador al dimensionar el monto del presupuesto recién incrementado.

Las características de la iniciativa para un Tribunal de Cuentas, tiene, a grosso modo, las siguientes características:

Reforma el artículo 65 en sus fracciones XV y XXXI, así como el artículo 71 en todos sus párrafos de la Constitución Política del Estado.

Retoma los principios de la socialdemocracia: legalidad, honestidad, transparencia, austeridad, trato digno, rendición de cuentas, y atención a los más necesitados.

Crea una efectiva rendición de cuentas y la responsabilidad de informar veraz y oportunamente al ciudadano.

Establece que la gestión pública no puede seguir siendo administrada bajo criterios patrimoniales. La facultad que otorga la ley a quienes ejercen fondos y programas públicos no concede derecho alguno para su aplicación discrecional ni, menos aún, para el ocultamiento.

El Tribunal de Cuentas se constituye en la única autoridad que puede aprobar o desaprobar definitivamente las cuentas que rindan los poderes Legislativo, Judicial, Ejecutivo, los municipios, organismos autónomos, partidos políticos, entes o personas que reciban, posean o administren fondos o bienes fiscales del Estado.

El Tribunal de Cuentas no solamente fiscaliza la aplicación de los fondos públicos, también comprueba el sometimiento de la actividad económico-financiera a los principios de legalidad, eficiencia y economía, sancionando la malversación, incorrecta, incompleta, o hasta la mala justificación del dinero del erario público.

El Tribunal tiene fuerza jurisdiccional, por lo que hará cumplir sus determinaciones con intervención de los jueces.

El Tribunal se integra con 3 auditores superiores propuestos uno por cada Poder.

Es de esperar que el nuevo gobierno que encabezará David Monreal, retome con la iniciativa para que con ellos se dé inicio a una verdadera Reforma de Estado y que Zacatecas signifique el ejemplo de la transición a la modernidad y al estado de derecho.