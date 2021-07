Se pronuncia AMLO contra permanencia transexenal de fiscales estatales

El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el 16 de julio de 2021. Foto La Jornada

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de la permanencia trasexenal de los fiscales estatales, en especial del fiscal de Guanajuato, que fue nombrado por 19 años y pidió al gobernador de la entidad que valore su permanencia ya que “es evidente que no ha dado resultados.

“Debe renovarse, porque es evidente que no hay buenos resultados, que Guanajuato es de los estados con más violencia, ya desde hace bastante tiempo, y no es posible que no haya ninguna mejora sobre todo en el caso de homicidios“.

Insistió en que no es posible que el fiscal Carlos Aguirre Zamarrripa, quien ha estado ya 12 años como responsable de la a procuración de justicia siga como fiscal. “Si fuese gerente de una empresa con esos resultados, ya lo hubiese corrido. Hablando en plata, más si se trata de un asunto tan delicado como es la seguridad publica, donde está de por medio la vida de la gente”.

Le formuló, por ello, el “ llamado respetuoso al gobierno de Guanajuato, para que se actúe, porque “ no es posible que por intereses de grupo se este padeciendo de esta inseguridad, de esta violencia”.

Puso como ejemplo, el caso de Veracruz, en que se removió al fiscal y mejoraron las cifras de seguridad. “Costó muchísimo, porque los dejaron blindados, y a partir de que cambió el fiscal, ahí están los datos, una disminución en índice delicttivo, , en particular en homicidios y secuestros”, mientras que Guanajuato acumula el 15 por ciento de homicidios del país.

El presidente López Obrador recalcó que ello se debe revisar, porque los gobiernos neoliberales decidieron nombrar por tantos años a los fiscales de las entidades de la nación, para afianzar la impunidad. “Ajustron el marco legal para poder llevar a cabo estos absurdos, estas atrocidades, así hicieron también para crear las fiscalías anticorrupción, y resulta que a los fiscales los nombraban los gobernadores, y también por 10, 15 años hacia adelante”.

El gobierno, recalcó, “no puede estar secuestrado por facciones, por intereses de grupo”, donde nada que una secta es la que domina”.

Agregó que por ello debe desaparecer el fuero, y lamentó que la iniciativa de reforma constitucional que presentó en la materia, sólo se haya aprobado en el caso del Presidente de la República y no en el de todos los servidores públicos.

Aprovechó para pedir al Congreso que apruebe la ley reglamentaria en la materia, a fin de que pueda aplicarse la reforma constitucional.