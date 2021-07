Estaba sin funciones operativas cuando la masacre de Allende: Sandoval

El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 6 de julio de 2021. Foto La Jornada

Ciudad de México. Ante la masacre ocurrida hace 10 años en Allende, Coahuila, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los hechos se dieron en un período de mucha inestabilidad política y violencia.

Por otra parte señaló que no descarta considerar a más municipios fronterizos en el decreto de beneficios fiscales.

El general secretario, Luis Cresencio Sandoval, quien en marzo 2011 tomó posesión de la guarnición de Piedras Negras, dijo en la conferencia de prensa matutina que sus actividades en ese entonces eran administrativas, de protección civil, no operativas.

La masacre de Allende es adjudicada a integrantes de Los Zetas, en complicidad con policías locales, y los pobladores hablan de hasta 300 asesinatos.

El general precisó al respecto que antes el Ejército no podía actuar -a diferencia de ahora- en el ámbito de la seguridad pública. Para ello tendría que haber una petición del gobernador a la Secretaría de Gobernación, situación que no ocurrió y, por tanto, no se podía participar.

Comentó que él fue asignado a la zona días antes de los hechos. “Llego días después; esto sucede el día 18, prácticamente estaba yo llegando ahí pero las responsabilidades de las guarniciones no eran las que ahorita se tienen.

“Las guarniciones militares no tiene una responsabilidad operativa sino administrativa, así estaba, así está nuestro reglamento, no se tenía injerencia, tenía 22 elementos (a su cargo) oficinistas; no había tropa”.

En esa área había un grupo de 25 elementos que pertenecían al regimiento de Múzquiz, Coahuila”, dijo.

Teníamos, agregó, un regimiento de 150-200 hombres en Acuña, un regimiento de caballería en Musquiz, en la parte central del territorio de ese estado, una unidad de infantería en Saltillo y una más en Torreón.

“Era lo único que se tenía; alrededor de 500 hombres; contábamos con mil 500 hombres para poder cubrir todo ese gran territorio y obviamente la presencia de ese gran territorio”.

Entonces, mi ocupación principal en esos momentos era la atención del incendio, del ejército, de la fuerza aérea y todo lo de protección civil.

“Además, la respuesta operativa o era mía, era del comandante de la zona”, dijo.

Ahora, añadió, hay una cobertura más amplia.