No me toca señalar culpables por accidente en la Línea 12: AMLO

Zona cero donde una trabe de la Línea 12 del Metro colapsó el mes pasado entre las estaciones Tezonco y Olivos, en la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México. Foto La Jornada

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es necesario revisar toda la Línea 12 del Metro, no solo el tramo elevado. Dejó en claro que no puede señalar quiénes fueron los culpables, ni en el ámbito político ni en el técnico, aunque ante la insistencia respondió que entonces tendrían responsabilidad todos los niveles de gobierno: ¿quién era el Presidente?, lanzó.

Sostuvo que en su administración no son encubridores, ni cabe la corrupción ni la impunidad.

En la conferencia de prensa matutina se le preguntó su opinión sobre el dictamen preliminar de los hechos del 3 de mayo (en el que murieron 26 personas y decenas resultaron lesionados).

“Yo creo que el dictamen es acertado, que es un buen primer análisis, acercamiento de lo que ocasionó este lamentable accidente, creo que la empresa que lo elaboró es seria y también ayer los respaldaron especialistas en ingeniería de la UNAM o coincidieron en que se habían cometido estas fallas”, dijo.

—¿Eso quiere decir que hubo corrupción en la construcción de la Línea 12? , le preguntó un reportero.

—No puedo adelantar eso, no me corresponde. Yo lo que creo es que la jefa de gobierno está actuando bien, que fue acertado pedir este peritaje, este dictamen, a una empresa independiente y que va a corresponder a la fiscalía fincar responsabilidades y también, por otro lado que considero importante, hay que atender a los familiares de las víctimas.

“Hay que atenderlos de manera especial con mucho cariño, con mucho amor, reparar el daño material porque, volvemos a lo mismo, lo humano es muy difícil.

“Algo que también está haciendo correcto la Jefa de Gobierno, y lo apoyamos, es buscar la rehabilitación de la Línea 12 lo más pronto posible”.

Se le planteó enseguida que el Colegio de Ingenieros Civiles recomienda revisar toda la línea porque hay daños estructurales y si es posible volver a construir esta línea.

—Hay que hacer la revisión total yo coincido con eso, respondió el mandatario, para tener completa seguridad, darle a la gente absoluta seguridad , entonces que se haga la revisión completa de todo el tramo y que a partir de ahí , de acuerdo a lo que arroje el diagnóstico, se tome una decisión.

“No hay ningún problema porque nosotros no aceptamos ni la corrupción ni la impunidad”.

—¿Se va a sancionar a las empresas que construyeron ese tramo? , se le preguntó.

—Eso lo va a haber la autoridad, pero nosotros no somos encubridores, no es como antes, pues, como los gobiernos de antes, ahora es distinto, por eso no pueden nuestros adversarios porque tenemos autoridad moral y tenemos autoridad política. Si fuésemos deshonestos si tuviésemos como los de antes y como nuestros adversarios una doble moral o fuésemos hipócritas , ya nos hubiesen hecho polvo.

Casi al final de la conferencia de prensa mañanera se le insistió sobre quien debe asumir la responsabilidad política sobre esta tragedia.

El presidente López Obrador subrayó que lo debe resolver la autoridad competente, en este caso la fiscalía.

—¿Pero de quién es la responsabilidad política?

—No sé, lo tiene que resolver la fiscalía porque si vamos a la responsabilidad política pues yo podría decir ¿quién era el presidente entonces?

—Felipe Calderón, le respondió el reportero a la vez de preguntarle quién era el Jefe de Gobierno cuando se construyó la Línea 12.

Por eso -añadió el mandatario- entonces, todos ellos, si hablas de responsabilidad política.

O sea, es así muy abstracto, que la autoridad judicial decida si hay responsables y se les castigue.

Lamentó que algunos medios de comunicación ya “sentenciaron” antes de que una autoridad competente haya resuelto sobre el asunto.