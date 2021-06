Denuncian alumnos basificación de un docente con denuncias por acoso

Instalaciones de la Unidad Académica de Artes de la BUAZ ■ foto: la jornada zacatecas

Se trata de Renny “N”, quien está adscrito a la unidad de Artes de la Casa de Estudios

Afirman que han interpuesto quejas y denuncias pero en la Universidad “lo han protegido”

A través de redes sociales, alumnos de la Unidad Académica de Artes de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) expresaron su inconformidad por la basificación de Renny “N”, docente que enfrenta denuncias formales por acoso sexual en la Defensoría Universitaria y en el Consejo Universitario.

“Permiten la basificación de uno de tantos acosadores y abusadores en muchos aspectos en la Unidad Académica de Artes, y aunque tiene incontables denuncias por abuso de poder, desvío de recursos y acoso sexual, laboral y estudiantil, ¿aún lo basifican?”, cuestionaron los estudiantes en la publicación.

También señalan que los estudiantes han interpuesto muchas quejas y denuncias contra dicho profesor, pero “el sindicato y las autoridades de la Universidad lo han protegido” y, en contraparte, han hecho caso omiso de las inconformidades de varias generaciones a pesar de las evidencias que se han presentado.

Refirieron que el caso lo han exhibido en medios de comunicación pero no se le ha dado el seguimiento necesario y ahora el docente ha sido beneficiado con la basificación, de forma que la actual generación y las siguientes podrían ser violentadas.

Los estudiantes exhortaron a las autoridades de la Universidad a no solapar la corrupción ni las prácticas de acoso y abuso de poder , ya que “merecemos una educación y un trato justo”.

“Basta de encubrir acosadores y darles privilegios, basta de corrupción en la Universidad, tenemos derechos y la Universidad obligaciones, no queremos acosadores en ninguna unidad académica”, agregaron.

En ese contexto, los alumnos informaron que valoran algunas acciones para llevar a cabo en caso de que no haya respuesta de las autoridades a las denuncias que se han presentado.

Las denuncias contra el docente se entregaron formalmente en diciembre del año pasado y en ellas se exponen evidencias de acoso y misoginia contra estudiantes de diversos semestres y “trato denigrante dirigido a sus estudiantes, utilizando frases como ‘tu trabajo es una mierda, como todo lo que haces’, ‘sólo haces burradas’, ‘si va a venir con falda mejor no venga a mi clase’, entre otras.

Otra denuncia refiere que “exige cobros con límite de tiempo (tres días) con la amenaza de reprobar, no evaluar y cargar el costo a los demás integrantes del grupo de quien no lo pague. Los depósitos van directos a su cuenta personal; hasta la fecha no han recibido explicación alguna de qué se hizo con ese recurso”. Entre las quejas interpuestas en este sentido, suma una cantidad que supera los 112 mil 600 pesos.