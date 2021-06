El IEEZ asigna las 12 diputaciones locales de Representación Proporcional; Morena obtuvo 4

Sede del Poder Legislativo de Zacatecas ■ foto: la jornada zacatecas

■ Al PT le corresponden 2; al PRI, 2; y una al PAN, PVEM, Panal y Partido Encuentro Social, respectivamente

Este domingo, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) asignó las diputaciones de Representación Proporcional; el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es el partido que, con cuatro, obtuvo el mayor número de curules por esta vía, derivado de la votación de la jornada electoral estatal del pasado 6 de junio.

De los 8 espacios plurinominales restantes (además de los asignados a Morena) que llegará al Poder Legislativo estatal, al Partido del Trabajo (PT) le corresponden dos diputaciones; dos al Partido Revolucionario Institucional (PRI); y uno al Partido Acción Nacional (PAN), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Nueva Alianza (Panal) y Partido Encuentro Social (PES), respectivamente.

Respecto de las diputaciones de Representación Proporcional para la bancada del partido Morena, uno de los espacios es para Priscila Benítez Sánchez, quien se desempeñó como regidora en el municipio de Guadalupe por el PRD, fue directora de Fondo y Proyectos para el Desarrollo Social en el gobierno priísta de Miguel Alonso Reyes y también fue subdelegada de Programas de Bienestar del Gobierno Federal.

Enrique Manuel Laviada Cirerol es otro de los diputados plurinominales por Morena. Además de coordinador de campaña del candidato a gobernador David Monreal, es periodista, directivo de medios de comunicación y fue funcionario en el gobierno de Nuevo León, cuyo titular fue el priísta Rodrigo Medina.

Víctor Humberto de la Torre Delgado será legislador de Morena por acción afirmativa y, por el mismo partido, Sergio Ortega Rodríguez llegará a la Legislatura local en su calidad de diputado migrante.

Por el PRI llega Gabriela Montserrat Basurto Ávila, quien se desempeñaba como subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Finanzas (Sefin) en el gobierno de Alejandro Tello Cristerna , mientras que el otro espacio plurinominal de ese partido es para José Juan Estrada Hernández, quien ocupará la segunda cuota de diputado migrante y, hasta hace algunas semanas, ocupaba el cargo de secretario del Zacatecano Migrante en el actual gobierno estatal.

La posición que le corresponde al PAN es para María del Mar de Ávila Ibargüengoytia, y la del PVEM a Georgia Fernanda Miranda Herrera, quien tiene como suplente a Susana Rodríguez Márquez, actual diputada y dirigente estatal del Verde Ecologista de México.

Una de las dos diputaciones plurinominales del PT será para Ana Luisa del Muro García, quien en el año 2016 obtuvo el nombramiento de titular del área sectorial de mujeres del PT. El segundo espacio es para el ex diputado, ex alcalde de Loreto y ex líder de la disidencia magisterial, José Luis Figueroa Rangel, quien tiene como suplente al ex rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), Antonio Guzmán Fernández.

Además, Soralla Bañuelos de la Torre llegará al Poder Legislativo por la vía de Representación Proporcional por el Partido Nueva Alianza (Panal). La futura diputada es actual secretaria general de la sección 34 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE).

Finalmente, por el PES, llegará a la Legislatura del estado Zulema Yanuen Santacruz Márquez, de la cual destaca su lazo familiar con el secretario de ese partido, Néstor Santacruz.

Cabe señalar que estuvieron en disputa 18 diputaciones locales de Mayoría Relativa, de las cuales Morena obtuvo 5 y otras 4 con sus aliados (PT-PVEM-Nueva Alianza). El PRI ganó en el Distrito de Pinos, en tanto que la coalición Va por Zacatecas (PRI-PAN-PRD) logró 8.