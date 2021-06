Enfatiza David Monreal que, en su administración, nadie podrá tener sueldos mayores al del presidente de la república

David Monreal Ávila, acompañado por los candidatos electos de la coalición Juntos Haremos Historia, durante su conferencia de prensa de hoy. Foto: ANDRÉS SÁNCHEZ

El virtual ganador de la gubernatura de Zacatecas aseguró que se mantendrá en comunicación constante con todos los ganadores de la contienda electoral

Refrendando su compromiso de gobernar para todas y todos los zacatecanos, David Monreal Ávila, virtual ganador de la gubernatura del estado, agradeció a los distintos sectores de la población que le dieron su voto, no sólo a él, también a los alcaldes, diputados locales y federales electos de la coalición que ahora impulsará la Cuarta Transformación desde Zacatecas.

Aseguró que desde ahora se mantendrán en comunicación constante con todos los ganadores de la contienda electoral para impulsar un proyecto de transformación y recuperación en todo el estado, enfatizando que éste seguirá el principio de austeridad republicana, de manera que nadie podrá ostentar sueldos mayores al del presidente de la república.

Monreal Ávila mencionó también que ya está listo y a la espera de que se le haga entrega de su constancia por parte del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), la cual lo reconozca como gobernador electo, y a partir de ese momento comenzará el trabajo en conjunto con todos los ganadores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a quienes presentó y reconoció por su esfuerzo durante la contienda, pero también les recordó que serán los representantes de una nueva forma de hacer política, por lo que tendrán que representar los principios de Morena de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.