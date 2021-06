Concluye cómputo del INE; Juntos Hacemos Historia gana 186 distritos

Conteo de votos de la Junta Distrital 16 de la Ciudad de México, el pasado 9 de junio. Foto La Jornada

Ciudad de México. Al concluir el cómputo distrital, la coalición Juntos Hacemos Historia (JHH) encabezada por el partido Morena, le quito a la alianza Va por México integrada por el PAN, PRI y PRD dos distritos para quedar con 186 contra 110.

Además se confirmó que los partidos de reciente creación no alcanzaron el tres por ciento de la votación requerida para conservar su registro, mientras el PRD y el PT apenas superaron ese rango al llegar a 3.77 por ciento y 3.36 respectivamente.

En la recta final del cómputo, la coalición JHH le quito a la oposición dos distritos ubicados en La Paz, Baja California, y Tantoyuca, Veracruz. De esta manera por sí misma, alcanzo 121 distritos, a los que se suma los que Morena y PVEM obtuvo en lo individual de 64 y 1 respectivamente

Por su lado, Va por México logró 63 distritos, más los alcanzados por cada fuerza política en lo individual que son 33 de PAN y 11 del PRI.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó sobre la conclusión del escrutinio y cómputo del 100 por ciento de las 163 mil 666 actas a nivel nacional del Proceso Electoral Federal 2020-2021, en el que se registró una participación ciudadana del 52.66 por ciento.

Luego de más de 48 horas de trabajo continuo en los Consejos Distritales y Locales del INE, señaló que se contaron los 49 millones 151 mil 320 votos de ciudadanos que participaron en la jornada electoral del domingo pasado.

El número de personas registrado en la Lista Nominal fue de 93 millones 328 mil 777 personas y el 52.66 por ciento ejerció su derecho al voto.

En casillas básicas, contiguas, extraordinarias y mesas de escrutinio, se emitieron 48 millones 736 mil 007 votos, mientras que las casillas especiales recibieron 138 mil 033 sufragios de Mayoría Relativa y 277 mil 280 de Representación Proporcional.

En tanto, un millón 662 mil 323 votos, que representan el 3.4 por ciento del total, se declararon nulos.

Un total de 98 mil 383 actas fueron reabiertas y recontados los votos, lo que representa el 60.12 por ciento del total; 32 actas (0.0196 por ciento) no fueron recibidas por casillas no instaladas y 261 (0.159 por ciento) actas no se recibieron por paquetes electorales que no llegaron a la sede del Consejo Distrital.