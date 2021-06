Analiza AMLO otros cambios en el gabinete ante “la nueva realidad”

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió hoy a su equipo colocar la gráfica del índice de la Bolsa Mexicana de Valores y de la recaudación fiscal, aspecto en el que “estamos arriba de lo presupuestado”. Foto La Jornada

Ciudad de México. Al destacar que el cambio ayer en la secretaría de Hacienda, con la llegada de Rogelio Ramírez de la O, y la propuesta de Arturo Herrera como gobernador del Banco de México “mantiene la armonía” en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que analiza otros posibles cambios en el gabinete.

“Estamos viendo…Vamos a buscar la forma de ir ajustando el gobierno a la nueva realidad”, dijo a pregunta expresa.

“Vamos a analizarlo, va a haber tiempo, poco a poco, vamos a ir viendo cómo se sigue llevando a cabo la reforma administrativa porque tenemos que ir ajustando, acoplando cada vez más el gobierno a la nueva realidad y a las nuevas políticas”, señaló.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional subrayó que Herrera es una persona seria, responsable, un buen economista y, quien llega, Rogelio Ramírez de la O, también, un economista egresado de la UNAM con doctorado en Cambridge, “uno de los mejores economistas de México”.

En esta coyuntura, el mandatario habló de la consolidación de la “misma política económica”, “que nos ha dado buenos resultados, como lo demuestran los hechos”.

Al respecto habló de la recuperación del peso en tres por ciento, estabilidad relativa en la inflación, récord en remesas y el aumento en la recaudación fiscal, entre otros factores.

“Somos de los países que tenemos una mejor recuperación después de la crisis de la pandemia y nos estamos recuperando pronto, hablamos de la “V” de que íbamos a caer y recuperarnos pronto, cuando había especialistas que hablaban que iba a ser una “L”, que íbamos a quedarnos abajo mucho tiempo.

“Afortunadamente no es así, ya estamos creciendo, recuperando empleos, es muy importante el que se ha mantenido fuerte el peso, inclusive se ha apreciado desde que estamos en el gobierno, no estoy seguro pero creo que nunca se había visto de que en dos años y medio, después de que entra un nuevo gobierno, no haya habido devaluación, porque ahora no ha habido en dos años y medio”, expuso.

Incluso – prosiguió- el peso se ha apreciado en un tres por ciento.

“Si tengo bien las cuentas, a ver si tienen esa lámina, la de el valor del peso con relación al dólar, algo que también es importante, aunque tiene que ver con las finanzas y las corporaciones, es que aún con la pandemia, la bolsa de valores ha crecido, se ha mantenido relativamente estable la inflación.

“Miren, no sólo no ha habido devaluación sino que se ha apreciado el peso, con relación al dólar, algo que no ha sucedido en otros países”.

Luego pidió a su equipo colocar la gráfica del índice de la Bolsa Mexicana de Valores y de la recaudación fiscal, aspecto en el que “estamos arriba de lo presupuestado”.

La fuente principal de financiamiento para millones de mexicanos son las remesas, precisó.

“Entonces, vamos bien, tenemos que seguir con la disciplina para mantener estos equilibrios macroeconómicos, cuidar en especial lo de la inflación porque como se está creciendo, se está calentando la economía, y así como nos ayuda el que haya crecimiento económico en Estados Unidos y se estén inyectando fondos, recursos, así también eso tiene un efecto que se traduce en inflación”.

En cuanto a la Bolsa, mostró una gráfica respecto a su desarrollo durante el actual sexenio:

“Aquí llegamos , aquí se cayó,es la pandemia, los momentos más difíciles y miren cómo ha venido, también tenemos que mantener la política de bienestar para el pueblo, no sólo es el que tengamos buenos datos en lo macroeconómico, requerimos bienestar para el pueblo, por eso ya que pasaron las elecciones, ya pasó la veda electoral”.

Luego habló del incremento de las pensiones a los adultos mayores y agradeció a los contribuyentes porque “no tenemos problemas, porque afortunadamente es buena recaudación”.

“Muchas gracias a todos los que contribuyen y no tenemos problemas porque no hay corrupción, nadie se roba el dinero como era antes y además, el destino del presupuesto público, como lo dije ayer, es el de ayudar de manera preferente a los pobres: por el bien de todos primero los pobres”.

“Antes decía yo: el presupuesto se quedaba en el gobierno o se destinaba a sobornos, para tener clientelas políticas para la publicidad del gobierno, para que hablaran bien del gobierno, ahora se destina a atender las necesidades fundamentales de la gente, antes el gobierno estaba ensimismado, nada más se veía hacia adentro, y ahora el presupuesto está destinado a los más necesitados, de abajo hacia arriba”.

Imaginen, añadió, que la sociedad mexicana que es una pirámide en la base hay millones de pobres, luego está la clase media y en la punta, en el pináculo, los que tienen más posibilidad.

Por tanto, dijo, tenemos que atender a todos, pero primero a los de abajo, a los más necesitados.

Indicadores

En el caso de la recaudación mostró las cifras más recientes.

“Este es un corte de ayer, traemos 3.1 por ciento más que el año pasado de ingresos, en términos reales, ello significa que aquí ya estamos descontando la inflación. Si fuese con inflación estaríamos hablando de 8.5 por ciento, pero si se quita la inflación es 3.1”.

En el periodo del año pasado hasta junio llevamos recaudados un billón 802 mil millones de pesos, y ahora el 9 de junio de este año, un billón 942 mil, como 120, 130 mil millones de pesos más, “esto es una muestra de la recuperación”, subrayó.

“Ya en cuanto a los tributarios, 1.6 en términos reales; aquí se ve cómo el Impuesto Sobre la Renta ISR, 0.5 pero en positivo en términos reales, de 832 mil millones de pesos a 874 mil.

En el Impuesto al Valor Agregado, el consumo, de 417 mil a 476 mil, como 60 mil millones más.

“¡Que con su PAN se lo coman!”

Luego exhibió una imagen que circula en redes sociales generado luego de los resultados del domingo en la Ciudad de México que visualmente quedó partida en dos bloques geográficos, lo que ha desatado una serie de imágenes relacionados con esta división.

“Como se dividió la ciudad y, en efecto, en donde hay más pobreza ganó Morena y donde vive la media y media alta ganó la alianza del PAN y el PRI, hay como una frontera… Existe también esa mala información, prejuicios y el pensamiento conservador ‘los que pagan impuestos, los que reciben subsidios’.

Según esta imagen, los que pagan impuestos son los que votaron por el PAN y por el PRI.

Sin embargo, puntualizó el mandatario, “todos pagamos impuestos, hasta la gente más humilde paga impuesto, por eso me detuve con el IVA, porque cuando se compra una mercancía ahí va incluido un impuesto y en el caso del ISR los que más pagan impuesto son los trabajadores pero hay esta deformación, un prejuicio de clase, muy conservador, racista, ¡pero que con su pan se lo coman!”.