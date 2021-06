La administración de Peña Nieto quedará marcada por el sello de la corrupción

El periodista J. Jesús Lemus, en entrevista virtual ■ FOTO: ALEJANDRO ORTEGA NERI

■ Destacan el saqueo de las finanzas públicas y el uso de los recursos naturales

■ Opina que Antonio López de Santa Anna es un aprendiz comparado con la entrega del territorio mexicano que hizo EPN con la Reforma Energética

■ El periodista J. Jesús Lemus promueve su nuevo libro, Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, editado este 2021 por Harper Collins

■ Considera que el ex presidente de México no fue para nada el personaje torpe que nos mostraron los medios de comunicación

■ La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años a Luis Videgaray Caso

Sin importar el rumbo que tome la historia mexicana en el futuro, la administración de Enrique Peña Nieto el frente del Gobierno de México quedará marcada por el sello de la corrupción, sobre todo en el saqueo de las finanzas públicas y el uso de los recursos naturales, que hacen ver al general Antonio López de Santa Anna como “un aprendiz” al lado del priísta nacido en el Estado de México, considera el periodista J. Jesús Lemus en entrevista con La Jornada Zacatecas sobre su nuevo libro, Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, editado este 2021 por Harper Collins.

El nombre de Enrique Peña Nieto ha quedado envuelto en la nube nebulosa de la desmemoria. Si bien, aparece esporádicamente en redes sociales o se le ve en fiestas al lado de su nueva esposa, en el mapa de la política nacional los nombres que se encuentran en el ojo del huracán son los de sus colaboradores, sobre todo Rosario Robles, Emilio Lozoya y el General Cienfuegos.

Al respecto, Jesús Lemus considera que todo es producto de la corta memoria que tienen los mexicanos dados a la distracción inmediata, que “cuando nos suenan un cascabelito ya nos olvidamos del otro”, y así como se ha perdido de vista lo sucedido en el gobierno de Vicente Fox y Felipe Calderón, salvo la guerra contra el narco que aún se sufre, el caso de Peña Nieto y su ola de corrupción “ha quedado sepultada por la sobreinformación que se ha dado de la misma” en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Pero por eso existen las hemerotecas, los libros, las conservas comunicacionales, precisamente para que ahí puedan acudir quienes buscamos lo inmediato de la historia, y esta es la intención de este libro, rescatar lo que se nos ha olvidado como pueblo, rescatar aquellas historias que no fueron contadas completamente en la forma adecuada. Entonces lo que rescata este libro es el cúmulo de corrupción que hizo el ex presidente Enrique Peña Nieto, donde establezco una realidad, que lo que hoy conocemos de corrupción, lo que se ha dicho es solamente el 10 por ciento de todo lo que es esa montaña”, dice.

Para el autor de Los malditos, los 6 mil millones de pesos que desvió Rosario Robles y los 100 millones de pesos utilizados para “comprar” legisladores para que aprobaran la Reforma Energética, son mínimos en comparación con otros datos revisados en los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que aparecen en su libro, en el que notifica que en el gobierno de Peña Nieto se desviaron más de 100 mil millones de pesos que ni siquiera fueron fraguados por secretarios del gabinete, sino por directores, subdirectores, jefes de área, administrativos, tesoreros y demás gente que estuvo en mandos medios, y que hasta la fecha no se sabe dónde está el dinero ni quiénes son los responsables.

“Con esa intención de sorprender a la gente es por lo que hago este libro; sorprenderla a través de la información y decirle: mira, es que es más lo que dejó la corrupción de Peña Nieto, más de lo que dice las mañaneras, más de lo que dicen los periódicos, de lo que dicen algunos actores políticos”, apunta el autor.

Peña Nieto no fue el

personaje torpe que mostraron

Para el periodista, Enrique Peña Nieto tuvo mucha relación y siempre estuvo informado de lo que estaba pasando. “Considero que no fue para nada el personaje torpe que nos mostraron los medios de comunicación”, dice, pues ésta fue sólo una de sus facetas con las que se engañó a los mexicanos, utilizada para ganar la conmiseración entre la población, para que el rechazo no fuera tan brutal “porque a final de cuentas, como persona es más aceptable un rechazo por torpe que por corrupto”, esa fue la personalidad, pero siempre, asegura Lemus, estuvo sabido de lo que ocurría y fue parte de “esa perversión” porque la permitió y toleró.

Para asegurar esto, el autor de Jaque a Peña Nieto construyó con base en antecedentes personales, el perfil psicológico del ex presidente, en el cual impera la necesidad de reconocimiento desde sus inicios en la política y de ser aceptado por los grupos de poderosos. “Por eso hace las 11 reformas estructurales, por su necesidad de reconocimiento, su megalomanía, su egocentrismo. Por eso la portada de Salvando a México de la revista Time, sin embargo, fue un presidente que pagó con creces sus lealtades, dándoles a quienes lo rodeaban lo que querían a cambio de la lealtad y por eso, señala Lemus, entregó una tercera parte del territorio y permitió el desfalco de las arcas.

“Él fue el que ordenó la corrupción; él fue el que ordenó la Reforma Energética; él fue el que ordenó comprar al Congreso, el que ordenó entregar el país, el saqueo de los recursos nacionales, el que ordenó la entrega de los recursos naturales a las empresas trasnacionales. Entonces no creo que haya sido un personaje al que la historia llega y lo asalta, fue al revés, él llega y asalta la historia. Entonces esa personalidad de Peña Nieto es la que me hace pensar por supuesto, en que siempre tuvo en su cabeza la idea de entregar a México con esa finalidad, no fue ni por el beneficio económico personal, fue por la necesidad de reconocimiento”.

“El mayor golpe que sufre México durante la administración del presidente Peña es precisamente a través de la Reforma Energética, de la que hoy sabemos, hizo una red de corrupción dentro del Congreso y como lo establezco en el libro, pagó entre 5 millones de pesos y 500 mil pesos a los más pendejos, y así compró a 209 diputados del PRI, 107 del PAN, 28 del Verde Ecologista, 10 del Panal y 96 senadores del PAN y PRI que fueron los que aprobaron la Reforma Energética, y esta no tuvo otra finalidad, más que entregar la soberanía energética del país a las empresas trasnacionales con muchos nexos económicos con empresas nacionales, porque no podía dejar fuera a los empresarios mexicanos. A tal grado que al término de su administración, el presidente Peña Nieto entregó áreas territoriales para la explotación de pozos, minas, o generación de electricidad que equivalen a la suma del territorio de los estados de Chihuahua, Nuevo León, Nayarit y Jalisco. De ese tamaño fue la entrega del territorio que hizo la Reforma Energética que si lo vemos comparado con la que hizo el general Antonio López de Santa Anna, es un aprendiz de la entrega del territorio mexicano”.

Libro aporta elementos para

enjuiciar a Peña Nieto

Hablar de corrupción y de Peña Nieto y su posible enjuiciamiento, a decir de Jesús Lemus, le ha redituado a Andrés Manuel López Obrador un buen rendimiento político que, incluso, le puede seguir dando votos, sin embargo, para aplicar la justicia en México, dice, no es necesario una consulta porque la justicia es una cosa y la democracia otra. “Es como si quisiéramos consultar llevar a juicio al violador, al asesino, al secuestrador o al ratero, la aplicación de un Estado de Derecho no requiere de democracia”.

Porque si el presidente López Obrador quisiera enjuiciarlo, agrega, ya lo hubiera hecho, pero seguirá jugando con eso porque le reditúa votos. “Yo creo en el presidente, pero debo ser crítico: creo que no está cumpliendo con la expectativa”, y lo que aporta el libro, precisa, son justamente elementos para que la gente quiera salir a votar para enjuiciar a Enrique Peña Nieto.

“Es un momento político muy delicado, pero hay que decirlo, hay muchos elementos para enjuiciarlo, hablando concretamente de Peña Nieto, pero no hay voluntad para llevar a cabo un paso de ese tipo. Lo que sí es muy probable y por eso el libro se llama Jaque a Peña Nieto, es que en Estados Unidos la justicia norteamericana saque la cara otra vez por la justicia mexicana y vuelva a pedir dentro de muy poco, la captura del General Cienfuegos para ser enjuiciado en Estados Unidos y si esto se da, el general podría señalar la posibilidad de enjuiciamiento a Enrique Peña Nieto porque siempre estuvo sabido de lo que hacía su secretario de la defensa nacional”.

México, sin condiciones para hacer

periodismo de investigación

J. Jesús Lemus ha tenido como periodista que enfrentarse a varios desafíos para realizar esta investigación. El primero de ellos es el cierre de la información oficial en el actual gobierno de López Obrador, que ha evitado que haya investigación hacia atrás y ha bloqueado toda posibilidad. El otro factor es su seguridad personal, pues ha tenido que hacerla con mucho sigilo y precaución, sobre todo porque tuvo que entrevistar a jefes del narcotráfico para conocer a fondo la relación del crimen organizado con el General Cienfuegos.

“Me reuní con jefes de cárteles como los Templarios, Cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, de Tijuana, los Zetas, del Golfo y de Juárez. Eso me puso en mucho riesgo, pues ya traía amenazas de muerte por el libro de El Licenciado que me obligaron a salir del país. En México no hay condiciones de hacer periodismo de investigación y seguir viviendo como cualquier persona normal. Además, por el financiamiento, soy un periodista independiente, con lo que gano de un libro lo invierto en el que sigue y así sucesivamente. Es otro problema grave pero no lo cambio por nada”.

Videgaray, inhabilitado por 10 años

La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público a Luis Videgaray Caso, por acreditarse la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos, cuando se desempeñó en las más altas funciones del gobierno federal, como secretario de Relaciones Exteriores y como secretario de Hacienda y Crédito Público en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El involucrado fue notificado desde el 11 de mayo, pero el anuncio correspondiente se postergó hasta este martes por respeto a la veda electoral con respecto a acciones de comunicación social de parte de la Administración Pública Federal, de acuerdo con un comunicado.

Desde la Secretaría de la Función Pública se ordenó en junio de 2019 el inicio de la investigación patrimonial sobre quien fuera secretario de Hacienda y Crédito Público de diciembre de 2012 a septiembre de 2016, luego de conocer su posible participación en la compra irregular de la planta de fertilizantes “AgroNitrogenados”, la cual ocasionó un millonario daño patrimonial al Estado.