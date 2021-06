AMLO pidió a Harris ya no hablar del Plan Mérida

La vicepresidenta Kamala Harris “es una extraordinaria mujer, sensible, con la que nos vamos a entender, como lo estamos haciendo con el presidente Biden”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. La imagen, de ayer. Foto La Jornada

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que fue muy buena la reunión que sostuvo el martes con la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, con quien dialogó sobre el tema migratorio y la conminó a no hacer ya referencias al Plan Mérida, ya que subrayó que su gobierno busca una cooperación para el desarrollo en lugar de militar.

Por su parte, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que el mandatario también la expresó a Harris que una de las principales preocupaciones del país es la reapertura de la frontera entre ambos países, en la que permanecen algunas restricciones por la pandemia.

Durante su conferencia de prensa de este miércoles, el presidente López Obrador relató algunos detalles de la reunión con Harris. “Nos fue muy bien, fue una reunión muy benéfica para los dos pueblos, las dos naciones, agradable, muy buena reunión. Es fortalecer nuestras relaciones con Estados Unidos, con Canadá, para desarrollar el Tratado Económico y comercial”.

Al afirmar que en los temas relacionados con migración hubo coincidencias plenas, agregó que “fue tan buena (la reunión) que le dije ‘presidente’, me equivoqué. Ya ven que dicen mis adversarios que ya estoy chocheando, a lo mejor en eso tienen un poco de razón, no soy infalible. Pero fue muy buena reunión, muy respetuosa, muy inteligente, muy amiga de México la vicepresidenta”.

Insistió que lo que se firmó representa cooperación para el desarrollo no sólo para México, sino para los países de Centroamérica.

Sobre la funcionaria estadunidense, agregó el tabasqueño, “es una extraordinaria mujer, sensible, con la que nos vamos a entender, como lo estamos haciendo con el presidente Biden y como lo hicimos con el presidente Trump, porque es fundamental mantener buenas relaciones con todos los gobiernos”.

Luego que el gobierno del país vecino dio a conocer que destinará 130 millones de dólares para asistencia en la aplicación de la reforma laboral, el presidente López Obrador destacó que la reforma laboral coincide con los puntos establecidos en esta materia dentro del T-MEC para garantizar los derechos de los trabajadores en los tres países.

VIDEO: Pactan México y EU enfrentar los retos bilaterales.

Como parte de ello, aún debe impulsar una política salarial en la que las empresas internacionales eleven el salario en México, “porque no es posible” que una empresa pague en Estados Unidos 15 dólares la hora y en México 15 dólares el día.

Por eso, insistió, fue un buen encuentro, y “es una etapa nueva completamente, hasta en ya no hablar, se los comentamos de manera muy respetuosa y franca, no hablar del plan Mérida, no queremos cooperación militar, ya no queremos que sea como antes que nos traían un helicóptero artillado y se tomaba la foto el embajador de Estados Unidos con el presidente en turno de México. No queremos eso, queremos cooperación para el desarrollo. Ya no queremos ni siquiera hablar del plan Mérida.

Contó que dio un recorrido con Harris por todo Palacio Nacional, y relató la historia y sucesos que han acontecido en el recinto. También le mostró la puntura de la época del presidente Benito Juárez que regaló John F. Kennedy a Adolfo López Mateos en su visita al país.

Ebrard Casaubón agregó que en la reunión bilateral el presidente López Obrador le comentó a la funcionaria estadunidense que “el impacto en la frontera ha sido muy grande. Llevamos más de un año así”, y que México destinará vacuna para la población de los municipios fronterizos.

La vicepresidenta anunció que desde el martes se integraría un equipo para empezar a trabajar sobre el proceso de reapertura de actividades en la frontera, pero aclaró que “no estamos pensando que de un día a otro decidan que ya no habrá ninguna restricción, sino que habrá distintas modalidades y probablemente será a diferentes ritmos por cada una de las ciudades. Eso nos lo dijo ayer”.

Además, reiteró que el próximo fin de semana se prevé la llegada al país de las vacunas de la farmacéutica Johnson & Johnson que donó el gobierno del país vecino.