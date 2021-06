Pilar Alba

La Gualdra 482 / Décimo Aniversario

He vivido con diez utopías, empecé desde pequeña en una evasión de la realidad: salir del mundo por momentos era lo mejor que podía hacer, lo más saludable. Por eso me metía en los libros, mi primera utopía fue creer que podía viajar a través de ellos. La segunda fue creer que era invencible y me subí a una bicicleta y volé alto en la rampa y terminé con el brazo y la mitad de la cara raspadas. La tercera y cuarta son parecidas en ambas sentía que los temores de la infancia podría superarlos tomando un par de cervezas o fumándome un cigarro. La quinta es la utopía del amor, una, dos, tres, mil veces me he enamorado, mil veces he pensado esta es la buena y… bueno, aquí seguimos buscando. La sexta tiene que ver con Dios, con su presencia sanadora que podría curar la ansiedad de vivir, creía, pero me han hecho mejor remedio las pastillas que cada noche tomo para poder conciliar el sueño. Es en los sueños donde viene la séptima utopía, los deseos materiales y espirituales que parece que alguna vez se conseguirán, pero por más que se “luche” nunca llegan. La octava utopía tiene que ver con su grafía que acostada parece el infinito, sí esa idea de que lo mejor de la vida podrá alguna vez ser eterno y entonces no entiendes cómo las cosas se van acabando, cómo las personas que amas se van despidiendo. En el puesto nueve se encuentra la utopía social, esa que alguna vez me enseñó un comunista trasnochado que me metió la idea de que una justicia e igualdad social eran posibles, y aquí sigo esperando a la revolución, a que venga y como ángel vengador me haga justicia. La décima no puedo decirla, lo único que sé es que es la que me hace seguir viviendo.

* Zacatecas.