Ha habido sabotaje en refinería de Salina Cruz, acusa AMLO

Vista parcial de la refinería Salina Cruz, en Oaxaca. Foto Cuartoscuro / Archivo

Ciudad de México. Al informar que la Marina-Armada de México reforzará la seguridad en la franja del Istmo de Tehuantepec, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ha habido sabotaje en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca.

Consideró que de ahí salen las acusaciones -“por intereses políticos”- de supuesta afectación ambiental de las refinerías y a otros sectores. Subrayó que cuida el medio ambiente en todas las acciones de gobierno.

“No haríamos nada que dañara la salud del pueblo, nunca, eso está por encima de cualquier interés mercantilista o materialista o económico. Siempre estamos cuidando la salud del pueblo”, aseveró en conferencia de prensa.

“Si fuese cierto (la denuncia de afectación a la salud de la población) ya hubiese salido” en medios de comunicación, porque “no nos dejan pasar nada y lo que no es cierto, lo inventan”.

Entonces, añadió, hacen esas acusaciones por cuestiones políticas, porque se está llevando a cabo una transformación y esto afecta intereses, privilegios, de quienes tienen como Dios al dinero”.

“Tenemos que tener nosotros principios, ideales, valores, pensar que solo siendo buenos podemos ser felices”.

Han inventado, dijo, que yo tengo un Ferrari para ir a un centro comercial ‘y ahí sí, tirar aceite’, bromeó.

Precisó que desde el inicio de su administración ha visitado en tres o cuatro ocasiones esa refinería y “en efecto, ha sufrido muchos problemas hasta sabotaje”.

Además, antes de que llegáramos se incendió, y hace relativamente poco cortaron el sistema eléctrico de ahí para robarse todos los cables principales de alta tensión.

“Todo eso se está atendiendo y a eso se debe que ahora esa refinería y la de los dos puertos, Salina Cruz y la de Coatzacoalcos y toda la vía del tren del Istmo va a tener resguardo de la secretaría de Marina”, indicó.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional destacó que en el sector hay muchos intereses.

—Qué intereses?, se le preguntó.

—Pues los que estaban acostumbrados a robar, imagínense cómo están, los que estaban colmados de privilegios, (quienes) no se resignan a vivir honradamente.

Entonces, añadió, son procesos que estamos llevando a cabo para limpiar a Pemex de corrupción.

“Miren Pemex, un director en la pasada administración que denuncia actos de corrupción, que denuncia algo gravísimo, que se sobornó con dinero de Pemex a legisladores para que aprobaran la llamada reforma energética. De veras, un escándalo de corrupción que hasta apena como mexicanos.

“Lo otro, el secretario de seguridad de Felipe Calderón está en la cárcel; había una descomposición completo y predominaba la corrupción en todos”.

Dijo que los planes para reducir -y eventualmente eliminar- la importación de gasolina, no significa una mayor contaminación ambiental.

Ante una pregunta de presunta lesión al medio ambiente y a la población de la refinería ubicada en Salina Cruz, Oaxaca, el mandatario rechazó el señalamiento.

Lo más importante es la vida; las refinerías se están modernizando, dijo.

El propósito, además de levantarla, porque los neoliberales corruptos querían convertirla en chatarra para que toda esta compra dependiera de las importaciones y se beneficiara a particulares.

Habían gasolinazos, eso ya se terminó.

Entonces, cómo querían que se pudrieran, no se invirtió en ello, perdieron capacidad de refinación, era un plan deliberado, perverso.

Al inicio de su administración se importaba 70 por ciento de las gasolinas.

El objetivo es que toda la gasolina sea producida aquí y para ello se requiere modernizar las refinerías, modernizarlas, incluida la de Salina Cruz.

“El plan de modernización de las refinerías incluye que no se contamine, además, hay una revisión permanente, si está por arriba de la norma se tiene que parar, no se puede producir, y hacer pruebas para constatar que no haya contaminantes más allá de la norma permitida”.

En el caso de Salina Cruz es la más nueva, empezó a operar en 1981, ya tiene más de 40 años en operación y desde entonces no se construye una nueva y esto coincide con el periodo neoliberal cuya política consistió en vender petróleo crudo y comprar gasolina. Ahora somos el país petrolero en el mundo que más gasolinas compra en el extranjero, es una paradoja, así de absurdo cómo vender naranjas y comprar jugo.

Ahora vamos a procesar toda la materia prima en el país, por eso también se está construyendo la refinería Dos Bocas y una coquizadora en Tula.

“Esto significa menos contaminante y también por ello se adquirió la refinería Deer Park”, en Texas.