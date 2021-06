Anuncia López Obrador visita a Aguililla después de comicios

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que visitará Aguililla, Michoacán, después de las elecciones del domingo. Foto La Jornada

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que visitará Aguililla, Michoacán, después de las elecciones del domingo.

VIDEO: Reitera AMLO respeto a todas las religiones; anuncia visita a Aguililla.

“He ido a Aguililla, conozco Aguililla como conozco todos los municipios de México, me he quedado a dormir en Aguililla, hasta les puedo decir que enfrente de la plaza principal hay un hotel en el que me he quedado a dormir, conozco el aguaje que pertenece a Aguililla. Conozco todo Michoacán”, señaló al final de la conferencia matutina en Palacio Nacional.

En ese municipio se han registrado recientemente enfrentamientos y bloqueos adjudicados a organismos del crimen organizado.

El mandatario salió a las 8 de la mañana del salón Tesorería porque debía tomar un vuelo temprano.

Este viernes, según anunció en la víspera, hará un sobrevuelo en la Península de Yucatán, para evaluar los trabajos de construcción del Tren Maya.