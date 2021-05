Trabajadores de Jiapaz se pronuncian en favor de candidatos de Morena

Trabajadores de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (Jiapaz), en conferencia de prensa, se pronunciaron en favor de los candidatos del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Quienes se identificaron como Juan Antonio Soto, Carlos Soto Ovalle y Francisco Soto Ovalle externaron representar a un grupo de trabajadores que respalda el proyecto del candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, David Monreal Ávila, a la gubernatura.

Francisco Soto, durante su intervención, precisó que forma parte de un grupo de trabajadores que, tras reuniones y diálogo, y haciendo uso de sus derechos, se decidieron por respaldar el proyecto de Monreal, para el Ejecutivo estatal, así como el proyecto de Julio César Chávez Padilla, para continuar con la administración del municipio de Guadalupe.

De acuerdo con el grupo, este respaldo se hace debido a que los candidatos señalados “traen las mejores propuestas para que a Guadalupe y Zacatecas les vaya bien”.

Carlos Soto, también trabajador, reiteró el apoyo al proyecto, y precisó que se trata de un grupo de la Jiapaz, mas no pueden hablar por toda la junta; aún así, sostuvieron que, de llegar Monreal a la gubernatura, esperan que con su apoyo y acciones por tomar, la Jiapaz “trabaje mejor y dé un mejor servicio a sus usuarios”.

Este grupo es el último en mostrar su respaldo al proyecto de gubernatura de Monreal Ávila, quien, hasta el momento, no ha precisado sus propuestas en torno al tema del agua.

Por su parte, el otro candidato respaldado, Chávez Padilla, ha expuesto ante la problemática del agua potable que se debe “continuar la lucha por la justicia en la revisión de los precios de agua potable”, y darle una solución de fondo al problema.

Ante esto, planteó que “es necesaria una solución no actual, sino que garantice el servicio a futuro que genere una condición de tranquilidad” en el municipio y el estado; a esto cuestionó, “de qué sirve un hospital si no tiene agua, una escuela si no tiene agua, un espacio deportivo si no tiene agua, una casa sin el servicio de agua”.