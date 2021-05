Hustlevania es “un sencillo para sentirse fuerte, imponente e imparable; puro fuego”: Ace Midas

Hustlevania se encuentra en todas las plataformas digitales y Ace Midas está en Instagram y en Facebook como @acemidas ■ FOTO: CORTESÍA

Hustlevania es “un sencillo para sentirse fuerte, imponente e imparable; un track para no limitarse; puro fuego. Fue el mood que se tenía”. Con estas palabras, el rapero Ace Midas, originario de Aguascalientes, describió su más reciente sencillo sacado a la luz, el cual forma parte de su segundo álbum de estudio, Fantasma Zero, apenas lanzado el pasado 16 de marzo.

Hustlevania ya cuenta con videoclip, mismo que fue lanzado el 25 de febrero de 2020 y el cual representa el séptimo video oficial en la carrera de este cantante y compositor.

Asimismo, es la cuarta pieza en la lista de Fantasma Zero, material que se integra de 10 tracks (y de 14 en cuanto a la versión delux, que próximamente estará disponible en Bandcamp). Este sencillo fue dado a conocer un par de semanas antes de la salida del videoclip.

Ace Midas debe su nombre a que “Ace es corto y fácil de recordar”; lo elegí más por lo fonético que por el significado; “al decir ese nombre después de muchos otros, fue el que me convenció. (Escogí) Midas porque la idea fue que siempre que entráramos al estudio hiciéramos oro de cualquier track, un hit (Rey Midas)”.

Ace Midas es un proyecto solista que Omar Montañez, originario de Aguascalientes, comenzó en forma en 2015, justo después del segundo álbum de su entonces banda Soy Suspenso, donde fungía como vocalista. “Quería un proyecto” en el cual pudiera “darle más velocidad y dinamismo a la parte lírica. Creía que no podía explotar esas partes con libertad en el género que tenía la banda (Soy Suspenso)”, expresó.

Así, Ace Midas comenzó con un par de sencillos, Colosal y Bajo tierra, los cuales fueron incluidos en el EP homónimo (Ace Midas) y lanzados en plataformas digitales bajo el sello de la entonces crew de rap Loto Negro.

Luego, se fijó la meta de grabar un álbum de estudio, Alma Mater, mismo que fue lanzado en 2018 y que se conforma de 13 tracks, varios de los cuales dio a conocer desde entonces y hasta finales de 2019, cuando sacó a la luz Entra al fuego.

En esa etapa, fue de gira con Tino El Pingüino y El Mostro Nostro, para promocionar Alma Mater; sin embargo, debido a lo mucho que ha cambiado la industria, decidió usar otras estrategias para lanzar música nueva.

Hustlevania, título pensado por inspiración de Castlevania, serie de videojuegos cuya música siempre le ha gustado a Omar, es parte de las nuevas estrategias y del nuevo ritmo. “Creo que es buena idea, a estas alturas de la música, soltar sencillos con un buen vídeo respaldándolos. La gente ya no escucha álbumes completos (de principio a fin)”. En este sentido, refirió que al videoclip de Hustlevania le seguirá el de No más héroes.

Ace Midas, cuyas principales influencias en el rap son Tech N9ne, Yelawolf, Eminem, Kendrick Lamar, Kase.O, Lil Supa, Costa, Rafael Lechowski y ToteKing, comentó que eligió el rap como género central de su proyecto porque “es un género honesto y que requiere mucho intelecto lírico. Me ha servido hasta para retarme a habilidades que uno nunca deja de pulir como liricista. Es un género difícil de hacer bien”.

En este tenor, respecto a la autoría en la parte lírica y en la composición musical, explicó que debido a que “en rap, cambia la cuestión de los beats”, en el álbum Alma Mater, que fue producido por Fantaxtiko (del estudio de grabación Nova Music), las instrumentales fueron por parte de Fantaxtiko, Faruz Feet, Goon Boy, Wicho Beatz, entre otros. “Uno, como M.C., platica más o menos lo que busca en cada rola para que ellos hagan la magia, y la letra corre por parte mía. En tracks como Vértigo y Estandartes, por ejemplo, sí metí de mi cosecha en cuanto estructura y arreglos, pero en los demás, los beatmakers lo hicieron por completo”.

En torno a si se considera completamente dentro del rap en este proyecto, comentó que “ahora hay tanta mezcla que decir sólo ‘rap’ o ‘rock’ se me haría muy aburrido y ambiguo. Es parte de lo que me gusta ofrecer como artista: que esperen lo inesperado. En Hustlevania, por ejemplo, hay una mezcla de pop, trap y rock interesante. Es cuestión de dejarse llevar y divertirse en la creación de nuevas rolas”.

“Creo que en Ace Midas el rap es el núcleo, pero siempre habrá fuertes influencias rodeándolo; planeo mantenerlo así”, agregó.

Afirmó que sus líricas oscilan, seguido, “entre primera y tercera persona. Es más cuestión de qué tan bien suene y no tanto con qué me identifique. Igual, todo lo que escribo significa algo importante para mí; no importa cómo lo hable; si no siento que tenga algo qué aportar a la letra o que no tiene fuerza, mejor lo desecho”.

En este sentido, Hustlevania involucra personajes, vocablos y conceptos de la mitología, de la literatura (Lovecraft, Nosferatu), del arte audiovisual, del deporte, de la música y más. “Cada referencia usada en un track creo debe tener un buen significado, algo que dé un punchline contundente; de cada personaje, locación, objeto o lo que sea que se nombre en un track, debe tenerse conocimiento para usarlo como ‘arma’ o ‘parte fuerte’ de la rola”.

Hustlevania, en cuanto a la cuestión visual (videoclip) y la grabación en estudio, fue producido por Fantaxtiko, y mezclado y masterizado por Luigi Ponce, ya teniendo el track. “Empezamos a trabajar el guion Lacs Camus y un servidor para lanzar un videoclip. Fue grabado en varias locaciones de Aguascalientes que ya conocíamos de años; ambos lo escribimos, dirigimos y produjimos bajo la productora audiovisual (hidrocálida) Loto Negro, y de ahí estrenamos en el canal de Loto Negro y en el de Blank TV”.

Hustlevania se encuentra en todas las plataformas digitales y Ace Midas está en Instagram y en Facebook como @acemidas.