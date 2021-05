Llama Alejandro Tello a denunciar uso de las vacunas anticovid con fines electorales

Alejandro Tello Cristerna ■ FOTOS: LA JORNADA ZACATECAS

■ A la fecha, 220 mil 658 personas tienen el esquema completo de vacunación, equivalente a 20.74% del universo mayor de 18 años, que es de un millón 77 mil 454 pobladores

■ El esquema de maestros a inmunizar se completó también la semana pasada llegando a 41 mil 586 docentes

■ Explican que debido al porcentaje de hospitalizados graves la entidad no logró avanzar al semáforo verde

Con la vacunación contra Covid-19 a adultos de 50 a 59 años en los últimos días en varios municipios del estado de Zacatecas, sobre todo en 15 de ellos en los que se ha aplicado la de unidosis, la entidad ya cuenta con un total de 220 mil 658 personas con esquema completo de vacunación, lo que representa el 20.47 por ciento del total de la población que habita en el territorio estatal, informó en conferencia de prensa el gobernador Alejandro Tello Cristerna.

Con esta vacunación de una dosis a adultos mayores de 50 años que se encuentra en proceso, se ha llegado a la cifra de 19 mil 681 personas, pero también cuentan ya con una primera dosis del esquema de dos, 78 mil 174 adultos, informó el mandatario estatal, por lo que de continuar con este ritmo, pronto se pudiera emprender la inoculación al siguiente rango de edad que es de 40 a 49 años.

Por otra parte, el esquema de maestros a vacunar se completó también la semana pasada llegando a 41 mil 586 docentes, que se suman a los 142 mil 621 adultos mayores y a las 19 mil 681 personas mayores de 50 años, para dar un total de 220 mil 658 personas con esquema de vacunación completo contra el Covid-19 en Zacatecas, precisó Tello Cristerna.

“Estamos a más de 430 días de que se manifestó la pandemia en nuestra entidad. Estamos saliendo de ella gracias al esfuerzo de la población, no podemos bajar la guardia, sería triste y catastrófico hablar de un rebrote, por eso usen cubrebocas en todo momento, en espacios de convivencia y vacúnense, porque todavía ese rezago pone en riesgo a mucha gente. No hagamos caso de opiniones falsas que nos pueden afectar, tenemos que vacunarnos todos dependiendo del momento en que nos corresponda. Acabemos con ese rezago, no hay pretexto”, aseveró el gobernador.

Asimismo, llamó a la ciudadanía a denunciar a quienes intentan usar con fines electorales el tema de la vacunación contra el Covid-19, al respecto, enfatizó: “nadie puede estar haciendo un uso electoral, me parece muy mezquino y de muy mal gusto y amoral, que a un tema como la vacunación, un tema de vida, se le dé ese viso o ese rumbo”.

“Siempre estuve en contra, y me parece un despropósito y un tanto amañado que los Servidores de la Nación estén en los puestos de vacunación, esto no debe suceder”, exclamó, por lo que reiteró que se denuncie ante las instancias electorales si se llegase a utilizar este tema con fines políticos.

Por su parte, el secretario de Salud, Gilberto Breña Cantú, reconoció que ha ayudado mucho la vacunación para que los contagios y las muertes estén disminuyendo, algo que se busca incrementar con la vacunación de mujeres embarazadas y a adultos mayores de 50 años, ya que el 85 por ciento de las defunciones son en el sector de este rango de edad, por lo que advirtió que no se debe aflojar el paso para sí poder pasar al color verde, pero para eso, se deben continuar con las medidas sanitarias y sobre todo vacunarse. “No nos podemos poner exigentes con la vacuna, todas son buenas y nos van a ayudar”, dijo.

Zacatecas a un paso

del semáforo verde

A más de 400 días de la pandemia en Zacatecas, se han realizado hasta el momento 65 mil 107 pruebas de detección del virus, resultando positivas 30 mil 404, de las cuales ya el 89 por ciento se han recuperado, pero han fallecido 2 mil 954 zacatecanos. No obstante, en los últimos meses y semanas las cifras de contagio y defunciones han ido a la baja, gracias, en mucho sentido, al inicio de la vacunación.

En esta última semana que terminó se realizaron 988 pruebas de las cuales 150 arrojaron resultados positivos, es decir, 23 menos que la semana antepasada cuando se registraron 173, con lo que se llegó a 816 personas infectadas del virus en el último mes, lo que significa el 3 por ciento del total de los contagios.

Con respecto a las defunciones, también se muestra un descenso en el último mes, toda vez que hace cuatro semanas se presentaron 20, luego disminuyó a 15 por dos semanas consecutivas para llegar a 11 la semana que recién terminó, con lo que suman 61 decesos en el último mes. No obstante, Tello Cristerna refirió que a pesar de la baja, continúan las pérdidas de vida y no se pueden echar campanas al vuelo.

Al momento hay en Zacatecas 35 personas hospitalizadas, de las cuales 15 se reportan como estables y 20 graves, y aunque los porcentajes están muy por debajo, Tello Cristerna señaló que la situación no deja de ser preocupante, además, que es debido al porcentaje de hospitalizados graves por lo que la entidad no logró avanzar al semáforo verde, por lo que se espera que la siguiente semana baje la ocupación y se inicie junio en tal color que reactivaría aún más actividades y la economía.

Finalmente, Breña Cantú reiteró que la pandemia ha ido disminuyendo mes a mes tanto en el número de casos y defunciones, pero siguen siendo tres los municipios en los que se concentran la mayoría de los contagios, como son Guadalupe, Zacatecas y Fresnillo, quienes tienen 50 casos activos, mientras que otros ocho municipios tiene entre 30 y 10 casos activos, pero 31 municipios ya no cuentan con casos activos en los últimos 14 días, lo que quiere decir que si se continúa con las medidas, se puede disminuir aún más.