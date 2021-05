‘Guerra sucia’ se revierte; “se gasta a lo tonto”, dice López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina del 25 de mayo de 2021. Foto La Jornada

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró hoy que “no hay nada que temer” ante la guerra sucia o las campañas negras de la oposición, en especial del PRI. Al contrario, dijo, estas prácticas se revierten a los autores, y “se gasta a lo tonto” recursos públicos entregados a partidos políticos.

Este lunes La Jornada publicó que el español Antonio Sola y el cubano Vladimir de la Torre contribuyen en el discurso que se difunde en redes y propaganda del PRI contra el presidente de la República.

Igualmente, en la conferencia de prensa matutina de este martes, se le hizo mención a López Obrador de las acciones de la oposición para tratar de generar una alianza legislativa.

El mandatario respondió: “Sólo adelantar que no pasa nada, no hay nada que temer, las guerras sucias no funcionan porque el pueblo de México es un pueblo muy consciente, muy despierto, avivado, no es susceptible de manipulación. Eso quedó atrás.

“Lo más importante de los últimos tiempos, el logro más importante ha sido el cambio de mentalidad de nuestro pueblo porque cuando cambia la mentalidad cambia todo.

“Y el pueblo de México está a la vanguardia en el mundo, es de los pueblos más conscientes, más politizados del mundo”.

Entonces, agregó, algunos no lo han entendido, piensan que con las mismas prácticas de siempre, que las campañas negras, las guerras sucias, la manipulación con eso van a imponerse.

“Ya no, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, ya es otra realidad”.

El presidente dijo que es lamentable esa situación, pero sobre todo el uso de recursos públicos para contratar asesores que se dedican a la guerra sucia.

“Lo único que lamento es que se gaste a lo tonto, porque todas esas empresas cobran mucho, pero no funciona. Ni debería estar yo dando consejos, asesorando, pero en una de esas, es hasta dinero público.

“Entonces, sí vale la pena señalar, recomendar de que eso ya no funcione y, además, suele revertirse, tiene un efecto de bumerán porque la gente está muy despierta, avispada, consciente”.