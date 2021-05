20.47% de la población en Zacatecas cuenta con el esquema completo de vacunación contra Covid-19: Tello

Imagen tomada de la conferencia de prensa virtual

Dicho porcentaje se traduce en 220 mil 658 personas

De continuar con el ritmo actual de inoculación, pronto se podría inmunizar a las personas de 40 a 49 años de edad, comentó el gobernador

“No podemos bajar la guardia; sería triste y catastrófico”, sostuvo, al exhortar a los habitantes de esta entidad a vacunarse cuando les corresponda

Con la vacunación contra Covid-19 a adultos de 50 a 59 años en los últimos días en varios municipios del estado de Zacatecas, sobre todo en 15 de ellos en los que se ha aplicado la de unidosis, la entidad ya cuenta con un total de 220 mil 658 personas con esquema completo de vacunación, lo que representa 20.47 por ciento del total de la población que habita en el territorio estatal, informó en conferencia de prensa el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna.

Con esta vacunación de una dosis a adultos mayores de 50 años que se encuentra en proceso, se ha llegado a la cifra de 19 mil 681 personas, pero también cuentan ya con una primera dosis del esquema de dos, 78 mil 174 adultos, informó el mandatario estatal, por lo que, de continuar con este ritmo, pronto se pudiera emprender la inoculación al siguiente rango de edad, que es de 40 a 49 años.

“Estamos a más de 430 días de que se manifestó la pandemia en nuestra entidad. Estamos saliendo de ella gracias al esfuerzo de la población; no podemos bajar la guardia; sería triste y catastrófico hablar de un rebrote, por eso usen cubrebocas en todo momento, en espacios de convivencia, y vacúnense, porque todavía ese rezago pone en riesgo a mucha gente. No hagamos caso de opiniones falsas que nos pueden afectar; tenemos que vacunarnos todos, dependiendo del momento en que nos corresponda. Acabemos con ese rezago, no hay pretexto”, aseveró el gobernador.