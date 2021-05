Urge AMLO a EU a suspender subsidio a Mexicanos contra la Corrupción

Claudio X. González Guajardo, fundador de Mexicanos contra la Corrupción. Foto Cuartoscuro / archivo

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió al gobierno de Estados Unidos a suspender de inmediato el financiamiento a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, al que identificó como un grupo político disfrazado de asociación civil.

El 6 de mayo pasado el gobierno mexicano envió una nota diplomática a su contraparte por el subsidio a ese grupo, y el mandatario consideró que Washington “ya se está tardando” en su respuesta.

Precisó que el apoyo comprometido a Mexicanos contra la Corrupción es por 2.5 millones de dólares, con vigencia hasta el mes entrante, por lo cual es el llamado a la suspensión inmediata de este auspicio.

“Ya se presentó una nota diplomática, ya todos sabemos que fue muy desagradable, vergonzoso que se mostraran aquí facturas en donde organizaciones opositoras, organizaciones políticas opositoras a nuestro gobierno, yo diría al proceso de transformación de México , estén financiadas por el gobierno de Estados Unidos”, señaló hoy el mandatario.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional sostuvo que el hecho es “una clara muestra de intervencionismo en asuntos que sólo competen a los mexicanos.

“Por eso fue la nota diplomática, por eso está probado. Fueron 34 facturas y en todas, que no sólo van a este grupo sino a otros que también, han hecho política en contra de nosotros.

“Esto es violatorio de la Constitución, no se puede recibir dinero del extranjero pata fines políticos.

“Es una simulación, un disfraz, son organizaciones políticas”, expuso.

Esto además es una burla, añadió, así, de manera abierta: embajada de Estados Unidos, es como si la embajada de México en Estados Unidos entregara dinero a opositores.

El total de esos subsidios, indicó el presidente López Obrador, es por dos millones 500 mil dólares, que serían como 50-60 millones de pesos.

“Pero esto ya se está viendo, hay el compromiso de Estados Unidos de hacer una revisión; yo creo que se están tardando, ya no deberían estar entregando dinero, porque todavía están recibiendo organizaciones.

“Hasta junio, y este dinero se está usando en campaña en contra de nosotros. Nada más que pedir que el INE (Instituto Nacional Electoral) investigue es pecar de ingenuidad”, señaló.

Dijo que al momento no hay denuncia en la fiscalía por presunto financiamiento ilegal a organizaciones, en periodo electoral.

“(No es ilegal en Estados Unidos) pero aquí sí, porque todos ellos están en la campaña en contra de nosotros, deberían (poner la denuncia) los partidos afectados.

“Ojalá y ya a partir de esta semana cancelen esos apoyos porque siguen haciendo campaña”.

Estaba viendo en redes sociales – prosiguió- que en Sonora se unieron dos partidos para afectar a otro partido.

“Y miren ahí si no está Claudio X. González, su Twtter, lo que puso, que no digan que no están metidos, pues”.

Antes, sostuvo, ellos ayudaban de manera abierta a los intelectuales orgánicos del conservadurismo, a los dos jefes de la intelectualidad.

“Todavía están recibiendo dinero. Ya deberían de cancelarlo, con urgencia, porque además estamos en campaña. ¿Y que hace el INE, el Tribunal (Electoral)? Nada”.

“Ya que andamos en este terreno, vamos a transparentar todo. La vida pública es cada vez más pública”, subrayó.

Comentó también que ahora no se cierran las calles para que pasen los funcionarios y él no va con guardaespaldas.

“Voy como cualquier otra persona en la calle, pero qué bien que estemos todos atentos y que haya escrutinio, que se revise la vida pública. Lo privado es otra cosa. Y también no meterse con la familia porque qué culpa tienen los hijos de lo que hacemos los padres y más si son menores o cualquier otro familiar pero nosotros, sí.