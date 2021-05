Eliminan desventajas comerciales que perjudicaban a Pemex

Plataforma petrolera de Pemex, en imagen de archivo. Foto La Jornada

Ciudad de México. A partir de mañana se eliminan regulaciones que ponían en desventaja a Petróleos Mexicanos (Pemex) frente a sus competidores privados, de acuerdo con el decreto publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El texto reforma el Artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley de Hidrocarburos, publicada en el DOF el 11 de agosto de 2014, y se señala que al haberse logrado una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados, se deja sin efectos la facultad otorgada a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para sujetar a principios de regulación asimétrica las ventas de primera mano de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, así como la comercialización que realiza Pemex o sus organismos subsidiarios.

De esta manera las ventas que realicen Pemex, sus empresas productivas subsidiarias o una persona moral por cuenta y orden del Estado, será considerada como comercialización en términos de lo establecido por la presente ley y sus reglamentos, por lo que se deberán observar los principios de generalidad y no indebida discriminación.

Así, al haberse logrado una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados en esta materia, ya no existe justificación para sujetar solamente a Pemex a los principios de una regulación asimétrica.

Los agentes económicos ya se encuentran participando en los eslabones de la cadena productiva del sector, lo que ha traído consigo que Pemex haya sido desplazado y no tenga un poder dominante en el sector energético, comentaron analistas del sector energético.

Por ejemplo, antes Pemex tenía que dar a conocer con anticipación sus precios de comercialización y su metodología para fijarlos, situación que lo ponía en franca desventaja con respecto a sus competidores privados.

Ramsés Alejandro Pech Razo, especialista en temas energéticos, señala que estos cambios obedecen a que Pemex no tiene el control comercial del total del mercado de estos tres sectores (hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos), esto elimina su preponderancia y con esto actualizan que la CRE debe eliminar la asimetría a lo que compete.

“Este cambio no afecta en lo particular a personas físicas o morales en su negocio en particular. Sólo que ahora el mercado debe fijar cada precio. Al no haber valores de referencia, como era obligado Pemex en colocar en forma diaria, semanal o periódica los precios de venta.

Esto servía para que el mercado tuviera un precio máximo tope y a donde cada uno podría ofrecer el valor más conveniente dependiendo del mercado a donde participara”.

Ahora cada participante del mercado deberá revisar y tener control de sus precios a ofertar al comercializar algún producto en el mercado y será con base en sus propios costos que puedan lograr sobre un precio de salida que Pemex, CFE o alguno del mercado le oferte para su comercialización.

Pech Razo comentó que esto deja una puerta al mercado, si se sabe aprovechar en que: “…la enajenación que realicen Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias o una persona moral por cuenta y orden del Estado, será considerada como comercialización…”.

Este párrafo, dijo, es importante, debido a que deja la puerta abierta a que comercializadores puedan entablar una negociación con la nación y logren colocar propuestas en la mesa de cada administración por medio de la comercialización de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, a donde determine que los valores a cómo son vendidos actualmente no resulta un beneficio para la nación, y en el caso que alguna persona moral privada pueda mejorar la comercialización, el Estado tiene la facultad de poder ordenar dar una parte de comercialización, apuntó.

La regulación asimétrica tenía como objeto limitar su poder dominante de Pemex, en tanto se lograba mayor participación de los agentes económicos necesarios para el desarrollo de los mercados.