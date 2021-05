Claudia Anaya “es una mujer excepcional”, por su inteligencia y gran capacidad: Vázquez Mota

Josefina Vázquez Mota visitó Zacatecas para apoyar a Claudia Anaya ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ “En el marco de la legalidad se tiene que resolver cualquier caso que se presente, trátese de quién se trate”, respondió sobre casos de corrupción de gente vinculada al PRI y PAN

“En el marco de la legalidad se tiene que resolver cualquier caso que se presente, trátese de quién se trate. Pero hoy tenemos un momento decisivo en el país y los partidos hemos hecho un ejercicio de autocrítica y recomposición: reconocer dónde están o dónde estuvieron los aciertos y qué es aquello que hay que corregir en nuestro rumbo y determinaciones”, respondió la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota a pregunta de La Jornada Zacatecas sobre la confianza que las coaliciones “Va por México” y “Va por Zacatecas” pueden dar a la ciudadanía luego de un pasado reciente con muchos señalamientos.

El inicio de una guerra contra el narcotráfico que sigue dejando miles de muertos; el empoderamiento de personajes como Genaro García Luna hoy juzgado en Estados Unidos; las acusaciones por el desvío millonario de recursos con la llamada “Estafa Maestra”; los nexos del General Cienfuegos con el narco; el posible desafuero del gobernador de Tamaulipas, Javier Cabeza de Vaca por triangulación de recursos y el financiamiento económico de Estados Unidos a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad de Claudio X. González, son sólo algunos de los señalamientos que hay en el pasado reciente de los partidos que conforman y de la coalición misma “Va por México”.

No obstante, para la senadora Vázquez Mota, la coalición se debe a un “momento inédito en la vida del país”, puesto que hay embates del partido en el poder hacia el Instituto Nacional Electoral (INE) que preocupa mucho, porque se está atacando a las instituciones que son garantes de la democracia en México.

“Estamos aquí por una razón, defender la democracia y las instituciones y por un interés superior. Se ha construido una agenda donde lo que más importa por encima de los partidos es la ciudadanía”, enfatizó la senadora.

Las declaraciones de la panista se dieron en el marco de su visita a Zacatecas para respaldar la candidatura de Claudia Anaya Mota en su campaña hacia la gubernatura, y de quien dijo, “es una mujer excepcional” por su inteligencia y gran capacidad, ya que es “muy estudiosa”. Además de que, consideró, está haciendo una campaña “inspiradora y ejemplar”, de inclusión, reconociendo el dolor de las familias zacatecanas, pero también “los anhelos y sueños”.

La ex candidata presidencial, señaló que el país está en peligro no solamente por la pandemia de Covid 19 que ha sido mal manejada, sino también por otras pandemias en cuestión de economía e inseguridad que han dañado la vida cotidiana de los mexicanos y zacatecanos, no obstante, dijo, Claudia Anaya es una mujer de carácter y “gran sensibilidad” por lo que no le temblará la mano para gobernar sin distingo y frente al crimen organizado.

“Estoy aquí porque quiero invitar a todas y a todos este próximo 6 de junio, será una votación histórica por su participación. Vengo con enorme orgullo a acompañar a la mejor y a la única que garantiza que todos los anhelos de las familias zacatecanas sean posibles.

Por su parte, la aspirante a la gubernatura Claudia Anaya Mota reiteró que la prioridad superior de la coalición es la población, el fortalecimiento de las instituciones y garantizar una vida democrática para el país, por lo que se compromete con los zacatecanos para que se cristalicen estos esfuerzos, también para administrar el estado con determinación, con fortaleza e inteligencia, pero sobre todo, con alianzas estratégicas, pues es una mujer que sabe trabajar en equipo, aseguró, y de ganar, así lo hará con todos los municipios, con los diputados locales y federales y con los diferentes niveles y poderes.