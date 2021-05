Temporada de campo un documental de los vaqueros, en Visions du réel

Fotograma del documental Temporada de campo, de la directora Isabel Vaca.

La Gualdra 477 / Cine / Desayuno en Tiffany’s, mon ku

Seguimos con esta segunda entrega del 52 Festival Visiones de lo Real (Visions du réel) de la ciudad de Nyon (Suiza) y aprovechando las cosas buenas del online. Presentamos hora el documental mexicano Temporada de campo de la directora Isabel Vaca. Este es uno de los 10 trabajos mexicanos que estaban en el festival. Escribimos estas líneas porque es un tema que invade no solo elementos básicos del nacionalismo mexicano (la vida en el campo y del charro) sino porque el mundo rural está ahora aún más idealizado que antes de la pandemia.

Isabel Vaca ha seguido el verano de un chico en la Hacienda La Punta de Jalisco (hacienda de ganado de lidia). El chico se entrena para ser un vaquero que cuida los toros, los arrea y se ocupa de otras tareas del campo. Un chico que ha ido apenas unas cuantas veces a la ciudad de Aguascalientes para comprar cosas en el Wal-Mart, que prefiere la vida en el campo y sobre el caballo a la obligación de ir a la escuela.

Es un documental de lo llamado comming of age, películas sobre la maduración de sus personajes que pueden ser, o documentales, o ficciones. De un chico, Bryan, que vive con sus abuelitos y se prepara para madurar al lomo de caballo y con una riata en la mano, y de vez en cuando en los cajones para vacunar al ganado. Y por las tardes juega con sus amigos y cuenta sus ilusiones.

Es, además, como ya comenté, una reminiscencia de la vida idílica del campo. De levantarse en una casa humilde, pero en el campo y listo para ir al caballo. Y por supuesto, tener un patrón al que se le debe hasta el derecho al piso en donde se vive.

Quizás, esto es lo que más llama la atención del filme: que se trata de un respeto a la vida del campo, a la hacienda y al patrón, como si 90 años desde el primer cine de comedia ranchera no hubieran pasado; como si el impacto de los procesos políticos no hubiera, o más bien, no han tocado el campo mexicano.

El mediometraje fue parte de la Competición Internacional de Cortos y Medio metrajes; aunque no tuvo reconocimiento alguno, esta podría ser una de las cintas que se pueden programar en las muestras regionales, en cinetecas y eventualmente tener un dossier pedagógico para funciones escolares.