Presentan iniciativa de reforma que busca garantizar un piso base para el desarrollo económico de Zacatecas

Fotos: ALEJANDRO ORTEGA NERI

La diputada local Lisset López, autoridades de SEZAC y representantes de cámaras empresariales abundaron que dicha iniciativa también pretende crear un fondo para casos emergentes

Se plantea que la partida para la SEZAC sea de no menos de 10% y esté bien orientada

En conferencia de prensa, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Industria y Minería de la 63 Legislatura, la diputada Emma Lisset López Murillo, en compañía de autoridades de la Secretaría de Economía (SEZAC) y representantes de las cámaras empresariales, informaron sobre la presentación de la iniciativa de reforma a la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico de Zacatecas y a la Ley para la Inversión y el Empleo de Zacatecas, que pretende garantizar un piso base para el desarrollo de la entidad y crear un fondo para casos emergentes.

La iniciativa, explicó López Murillo, es resultado de foros realizados junto con los presidentes de las cámaras empresariales, y busca garantizar que Zacatecas tenga un piso base de presupuesto para generar un desarrollo económico; esto, luego de observar que la partida asignada a la Secretaría de Economía en 2020 y 2021 no llegó ni a 1 por ciento, por lo que la ley busca que se le asigne no menos de 10 por ciento y que dicho recurso, además, sea bien orientado y tenga un destino claro y no se vaya al gasto corriente.