Anaya, Romo y Medina presentarán denuncia por violencia de género en contra de Monreal

Lupita Medina, Ana María Romo y Claudia Anaya ofrecieron una conferencia de prensa ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ “Nadie merece una falta de respeto, mucho menos violencia”, dijeron sobre el video en que David Monreal toca indebidamente a candidata en Juchipila

Las candidatas a la gubernatura de Zacatecas, Claudia Anaya Mota, Ana María Romo Fonseca y Guadalupe Medina, de la coalición Va por Zacatecas, Movimiento Ciudadano (MC) y Partido Encuentro Solidario (PES), respectivamente, se posicionaron en contra de la violencia de género, a raíz de las acciones documentadas de su contrincante político, David Monreal Ávila, donde puede ser visto tocando indebidamente a la aspirante a la alcaldía de Juchipila, Rocío Moreno.

Además de condenar los hechos, adelantaron que presentarán las denuncias pertinentes por violencia de género en contra de David Monreal ante las autoridades electorales. Será una queja por cada candidata, en espera de que lleguen “hasta las últimas consecuencias”; afirmaron que no tolerarán la violencia de género en ninguna de sus modalidades.

Cabe señalar que David Monreal dijo que se trataba de mentiras y que el video de los hechos fue editado.

En respuesta, las candidatas lamentaron que la víctima tuviera más valentía de darle una justificación al abanderado por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que el mismo Monreal Ávila tuviera el valor de pedir perdón por sus actos.

Claudia Anaya dijo que por la gravedad del tema, se hicieron movimientos a las agendas para demostrar lo prioritario de un pronunciamiento y unidad como mujeres, más allá de la política, por sororidad y ante evidencia de violencia política de género.

Calificó como deplorable la violencia de cualquier tipo ante mujeres, sobre todo por el derecho a vivir libres de violencia, es por eso que parece “impensable que haya toqueteado a una mujer”.

Dijo, además, que las víctimas no siempre se reconocen como tal, y en este sentido no hay que juzgarlas, sino arroparlas y salvaguardarlas. Sostuvo que todo lo que se invisibiliza o normaliza tiende a exacerbarse, no se puede permitir que una familia acostumbrada a la impunidad, continúe saliéndose con la suya.

“Por menos se le retiró candidatura a Ulises Mejía”, señaló y reiteró que interpondrá una queja ante las autoridades pertinentes.

Hizo un llamado a realizar un debate a la brevedad, pues afirmó que no se pueden quitar instrumentos de contraste y posibilidad de conocer perfiles, personalidades y capacidades de los candidatos, más aún tras los sucesos del martes, para que la ciudadanía logre un voto informado y consciente.

Lupita Medina dijo que las candidatas son punta de lanza para las mujeres de Zacatecas, así como referente político y de dignidad. En esta oportunidad se reunieron para demostrar que entre mujeres pueden tener acuerdos.

Coincidió que es indignante lo que acontece y ha tenido interés a nivel local y nacional, por lo que, en conjunto con las demás candidatas se reunieron para ser “la voz de mujeres violentadas e indignadas”, así como afirmar que no se pueden aceptar actos violentos.

Hizo un llamado a las mujeres de Zacatecas para que en todos los ámbitos, alcen la voz en contra de este tipo de actos de violencia hacia la mujer, que la perpetúan en el hogar y lo público.

Un objetivo más del acercamiento, dijo, es dignificar no sólo la política, sino exigir que no se violente a la mujer en ninguna de sus formas. Exhortó a las autoridades a llegar hasta las últimas consecuencias.

Sentenció que no basta con una disculpa pública, porque no se puede tener un gobernante misógino. “Eso es lo que se hizo público”, pero advirtió que ¿cuáles serían sus acciones en lo privado?

Ana María Romo comentó que las mujeres candidatas reunidas lo hacían sin protagonismo, sino por hacer cumplir la guía para candidatas en contra de la violencia política con razón de género, que se les entregó a cada contendiente; a pesar de ello dice que “siguen sucediendo actos denigrantes”.

Ante las negativas de David Monreal, Romo Fonseca sostuvo que “una imagen vale más de mil palabras”, y mostró su postura en la que “nadie merece una falta de respeto, mucho menos violencia”.

Agregó que no se puede concebir que se les vea a las mujeres como un objeto, y “con la ley en la mano”, pidió al IEEZ y al Tribunal de Justicia Electoral de Zacatecas cumplir con lo que les corresponde.

Las presentes señalaron estar unidas como mujeres y haber convocado también a Salomé Perera a la rueda de prensa, sin embargo, ésta no apareció.

Soledad Luévano

La senadora por Morena, Soledad Luévano, en sus redes sociales defendió a David Monreal. llamó hipócritas y oportunistas a las candidatas a la gubernatura.

“A María de Lourdes la mataron en pleno Centro Histórico. A Cinthia Nayeli la mataron, la violaron y la dejaron tirada en un basurero cuando iba a la escuela. A Sofi, siendo una niña la sacaron de su casa con engaños, la mataron y la violaron”. Agregó que “sus muertes siguen impunes y nadie dice nada. Lupita Medina, Claudia Anaya y ‘Nany’ Romo estaban mudas, pero ahora que están en campaña ya les nació la indignación por la violencia en contra de las mujeres”. “Usan a las mujeres como bandera pero lo único que les importa es la grilla”.