Acusan a David Monreal de acoso a candidata; ella dice que son calumnias

Captura de pantalla del video que circuló en redes sociales ■ FOTO: FACEBOOK

■ En un video, se observa que toca inapropiadamente a la aspirante a la presidencia de Juchipila

■ Rocío Moreno Sánchez descalifica las imágenes y asevera que “no voy a permitir que me utilicen, que dañen al movimiento”

■ Candidatas a la gubernatura emitirán pronunciamiento sobre violencia política de género

La tarde de este martes, en redes sociales se difundió un video en el que se señala a David Monreal Ávila, candidato a gobernador por la coalición Juntos Haremos Historia, de tocar inapropiadamente a la candidata a la presidencia municipal de Juchipila por esta misma alianza, Rocío Moreno Sánchez, previo a un mitin que se realizó en esta dicha demarcación.

Responde Rocío Moreno

En un video difundido en redes sociales, Rocío Moreno Sánchez, candidata a la alcaldía de Juchipila, señaló que vio el citado video en el que se daña su integridad y la de David Monreal. “No voy a permitir que me utilicen, que dañen al movimiento”, puntualiza.

Asevera que David Monreal “es una persona respetuosa y nunca le ha faltado, basta de calumnias, basta de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes, la Cuarta Transformación va a llegar a Juchipila, donde el PRI y el PAN, donde el PRI y el PAN lo tienen abandonado”.

Pronunciamiento, este miércoles

El equipo de campaña de Claudia Anaya informó que candidatas a la gubernatura de diversos partidos políticos citaron a una conferencia de prensa para este miércoles a las 11 horas en el restaurante La Cofradía, en la capital, en el que emitirán un pronunciamiento sobre violencia política de género en contra de las mujeres.

Reacción de candidatas

“Los tocamientos hacia las mujeres no son admisibles, no son permisibles. Vivimos en un país en donde cada día tiene más feminicidios, que son las muertes violentas por el solo hecho de ser mujer. Por eso es importante que no permitamos que se normalice la violencia hacia las mujeres, que se tome a juego, a burla. No lo podemos permitir. Es un acto reprochable. Reprobable, inadmisible. Invito al candidato a que pida una disculpa pública, y también invito a las autoridades electorales para que realicen una investigación por violencia política de género”, dijo la candidata a la gubernatura, Claudia Anaya Mota.

Por su parte, Ana María Romo Fonseca, candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, señaló en redes sociales que esto es de no creerse, que es la segunda llamada de atención para el candidato David Monreal y su campaña en menos de una semana.

“Candidato David Monreal Avila: ¡BASTA! Usted está ya en otros tiempos. Usted está viviendo en una sociedad que sí respeta a las mujeres, que sí respeta su honorabilidad e integridad. Basta ya de estas bajezas. No somos ni “pinches”, ni sus objetos de placer. SOMOS MUJERES ZACATECANAS Y A NOSOTRAS SE NOS RESPETA”, expuso.

Más polémica

Hace unos días, grupos feministas exigieron que se castigue al candidato a gobernador, luego de que en Valparaíso, Marco Flores, candidato a diputado federal por esta coalición y vocalista de Banda Jerez, en una actividad de campaña en Valparaíso gritó: “arriba las pinches viejas”, lo que generó polémica entre personajes políticos, ciudadanos y activistas.

Al respecto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a través de su secretaria general, Araceli Guerrero Esquivel, exigió una disculpa pública a Marco Flores por agredir a las mujeres en un mitin político del candidato a gobernador de Juntos Haremos Historia y pidió a las autoridades electorales de Zacatecas, se apliquen las sanciones correspondientes.