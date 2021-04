Ulises Mejía e Iván de Santiago impugnan en la Sala Regional del TEPJF el retiro de sus registros

Ulises Mejía Haro e Iván de Santiago ofrecieron una conferencia de prensa acompañados del presidente nacional del PES, Hugo Erick Flores ■ FOTO: CORTESÍA

■ Señalan que no se encuentran inscritos en una lista de personas sancionadas

■ Son víctimas de “un ataque político sin precedentes en Zacatecas”: Hugo Erick Flores

Ulises Mejía Haro e Iván de Santiago recurrieron a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Monterrey, para impugnar la decisión del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), que les retiró el registro como candidatos a la diputación local y la presidencia municipal de la capital, respectivamente, representando a los colores del Partido Encuentro Solidario (PES), esto debido a que no se encuentran inscritos en una lista de personas sancionadas, informaron en conferencia de prensa desde la ciudad norteña.

Acompañados por el presidente nacional del PES, Hugo Erick Flores, los políticos zacatecanos refirieron que son víctimas de “un ataque político sin precedentes en Zacatecas”, por lo que, de acuerdo con Ulises Mejía Haro, se acude a esta instancia en la que están depositando toda la confianza porque saben que aboga por la democracia en el país.

“Nosotros fuimos víctimas de una negativa y esta negativa fue realizada por el IEEZ, sin estar nosotros inscritos en un padrón de personas sancionadas. Ellos están asumiendo que no vamos a defendernos, que esta sentencia es inacatable y que no vamos a poder defendernos y eso es totalmente arbitrario. Lo único que quieren es dejarnos fuera porque los adversarios no pueden ganar en las calles y lo quieren hacer desde una mesa, y es por ello que estamos luchando por la justicia, la democracia y la dignidad” señaló el ex edil capitalino.

Mejía Haro refirió que continúan informando a la ciudadanía de lo que sucede en su carácter de ciudadanos, porque un grupo político operado por “una familia” no permite que ellos tengan luz propia y eso, advirtió, no lo van a permitir.

Por su parte, Iván de Santiago señaló la decisión del IEEZ como un agravio injusto y antidemocrático, porque además la sentencia trae una “dedicatoria política”, lo que evidencia también que en Zacatecas “no se está dando piso parejo” a todos los participantes, y los organismos electorales se están prestando para un “juego sucio” de una fracción política que intenta arrebatar el poder a toda costa en el estado.

En su momento, el presidente nacional del PES, Hugo Erick Flores, señaló que es “increíble” que Morena esté reclamando derechos para algunos de sus candidatos cuando en otros lugares están haciendo lo contrario, negando la participación en un proceso democrático, como es el caso de estos políticos zacatecanos que están siendo afectados por una intempestiva resolución del IEEZ, que además fue ilegalmente avalada por el tribunal local, cuando deben ser los zacatecanos quienes decidan con su voto, quienes deben ser sus representantes.