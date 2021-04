Propone AMLO a TEPJF encuesta sobre candidaturas de Salgado y Morón

Sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México. Foto Twitter @TEPJF_informa / Archivo

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a los magistrados electorales hacer una encuesta telefónica para conocer si los ciudadanos quieren o no las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, ambos de Morena, a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán.

Confió en que se tome en cuenta que en democracia es el pueblo el que decide, no las personas o los “notables”.

Consideró que fue excesiva y una actitud hasta de “fobia” la resolución de los consejeros electorales quienes en la víspera, en una votación dividida, ratificaron la cancelación de las postulaciones de los morenistas en mención.

“Considero que es excesivo el aplicar una sanción así, es una expresión de fobia y totalmente antidemocrática, pero hay que esperar a lo que resuelva el Tribunal”.

Luego hizo la propuesta de consulta.

“Sería muy sencillo, ahora que hay sistemas de teléfono, call center, que hoy o mañana, el Tribunal, que una empresa especializada hiciera una encuesta y le preguntara a todos, ¿quiéres que participe este candidato o no?, ¿Se acepta el registro o no? Y hacer lo mismo en Michoacán.

“Estoy seguro que la gente va a decir que participen, aun los que no van a votar por ellos, porque no se debe descalificar”, advirtió.

Por lo pronto pidió esperar el resultado del tribunal electoral.

“Ayer estaba viendo las redes y medios convencionales que daban como hecho que no iba a ser candidato Morón ni Félix Salgado, ya como hecho, y hay todavía la instancia.

“Yo incluso leí la resolución del Tribunal y si no me equivoco, era para que se sancionara o no a los candidatos, pero que no se les quitara su derecho a participar. Ese es el espíritu de esa resolución.

Lo que hizo el Consejo ayer es no tomar en cuenta esa recomendación, dijo.