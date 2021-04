Insiste Salgado Macedonio en que el INE le devuelva candidatura

Félix Salgado Macedonio, junto con su familia, durante su mitin frente a las instalaciones del INE, en la Ciudad de México, ayer 11 de abril de 2021. Foto La Jornada

En el segundo día de plantón a a las afueras de las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, el aspirante a gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio insistió en su reclamo de que el organismo le devuelva su candidatura. “Ya tomamos el acuerdo en Iguala (que si no vamos en la boleta no hay elecciones en Guerrero) pero si en el INE le quieren seguir buscando, va a ser como el juego de billar, también se va la bola blanca. Si me voy yo, también se van ellos”.

En un nuevo mitin realizado con la gente que pernoctó en el campamento instalado en las inmediaciones del INE, Salgado Macedonio aseveró que en Guerrero cada quien tiene su historia, “y algunos historial negro, Ahi está Aguas Blancas, ahi está Ayotzinapa. ¿A poco creen que ya se nos olvidó? No los castigaron, no los enjuiciaron, por eso no quieren que lleguemos. Tienen miedo, tienen pavor. Los que están haciendo campaña son ellos”.

Minutos después, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado sostuvo que no se puede admitir una regresión autoritaria. “Miren que contradicción que en plena Cuarta Transformación quieran robarle al pueblo el derecho a decidir, por unas publicaciones en Facebook. Los que no vieron el financiamiento de Odebrecht, los que no vieron el financiamiento de Monex, los que no vieron el fraude de 2006, los que no vieron Amigos de Fox”.

Delgado cuestionó. “y ahora se asustan que Felix diga que no va a haber elecciones si no está en la boleta”. . Aseguró que la gente de Guerrero ya decidió que Felix sea gobernador. “¿Quien les va a explicar que no va a estar? Sería una gran injusticia, violarían sus derechos constitucionales a votar y ser votado”.

Poco antes, en entrevista, Salgado Macedonio resumió su demanda: que el INE rectifique… no pueden siete consejeros decidir.

—¿Hay algún plan B, algún otro candidato?

—No tenemos ningún plan B, Félix es nuestro candidato y Félix va a ser gobernador, respondió Delgado.

—¿Y si la niegan?

—Estamos aquí con la posibilidad todavía de que el INE actúe de manera responsable, imparcial. Qué desproporcionado lo que hicieron. ¿Que les están diciendo? Que haya una sanción proporcional a los hechos. ¿Qué son los hechos= Que hay 4 publicaciones en Facebook De Félix.

Entre gritos y consignas, se realizó esta nueva manifestación a la que llegaron coronas fúnebres que se colocaron a las puertas del INE en memoria de su metafórica muerte. Acto seguido se subió un ataúd , plagado de consignas y demandas.

“Hace rato me preguntaban, también usted está en contra de las instituciones al diablo con las instituciones. No, no revuelvas las instituciones . El INE es una institución, pero no la estamos mandando al diablo, ellos están mandando al diablo a la democracia, deben ser garantes de la democracia en México”!

Cuestionó que los consejeros electorales anden amparados porque violan la legislación al mantener sus salarios por arriba de las percepciones del Presidente.

Salgado Macedonio fue más allá y dijo que andaban buscando a los consejeros: “los vamos a buscar, no les gustaría al pueblo de México saber dónde está la casita de Lorenzo, cabroncito, no sabe porque estamos luchando en Guerrero, Hay niños sin esperanza que ni crea ni piense que es una candidatura es una lucha del pueblo de guerrero”.