Claudia Anaya se encuentra a 6 puntos de David Monreal: Massive Caller

La metodología de Massive Caller consistió en aplicación de encuestas vía telefónica, mediante la técnica de “robot”, en grabaciones enviadas a los hogares ■ FOTO: Massive Caller

■ La encuesta la dieron a conocer el PRI y el equipo de campaña de Claudia Anaya

■ Las encuestas de La Jornada Zacatecas-TrueData y la de El Financiero dieron a conocer una diferencia de 18 puntos

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el equipo de campaña de la candidata a la gubernatura de la alianza “Va por Zacatecas”, Claudia Anaya Mota, dio a conocer el resultado de una encuesta realizada por la empresa Massive Caller, en la que la distancia entre ella y el otro candidato, David Monreal Ávila, es solamente de 6 puntos porcentuales.

De acuerdo con esta encuesta, Monreal Ávila, abanderado de la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Nueva Alianza (Panal), encabeza la preferencia electoral en el estado con un 39.0 por ciento.

Por otro lado, Anaya Mota, candidata de la coalición “Va por Zacatecas”, conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), alcanzó un 32.8 por ciento en la intención de voto.

Según la encuesta de Massive Caller, difundida por el equipo de trabajo de la candidata, Anaya Mota ha registrado el nivel de aceptación de los ciudadanos en las últimas semanas, lo que le ha permitido situarse a poca distancia.

No obstante, esta encuesta dista del resultado de otras encuestas como la aplicada por TrueData a petición de La Jornada Zacatecas, la cual coloca a la candidata de “Va por Zacateca en segundo lugar, pero a 18 puntos porcentuales de diferencia, donde David Monreal encabeza las preferencias con 35.1 por ciento, Claudia Anaya 16.7 por ciento y 46.5 por ciento no sabe o no contestó.

De igual manera, la casa encuestadora de El Financiero arrojó a Monreal como puntero con el 52 por ciento de las preferencias (Votación efectiva) mientras que a Anaya la ubica con 34 por ciento; la misma diferencia de 18 puntos porcentuales entre ambos candidatos en este inicio de periodo proselitista.

La metodología de Massive Caller consistió en aplicación de encuestas vía telefónica, mediante la técnica de “robot”, en grabaciones enviadas a los hogares que son contestadas por el propio entrevistado. En Zacatecas el muestreo fue de mil cuestionarios aplicadas hasta el 8 de abril pasado.

Respecto a la posición del resto de los candidatos a la gubernatura de Zacatecas, Massive Caller arrojó que Guadalupe Medina Padilla, del Partido Encuentro Social, con el 3.6 por ciento de preferencia electoral; Ana María Romo Fonseca, de Movimiento Ciudadano, con el 2.6 por ciento; Fernanda Salomé Perera, de Redes Sociales Progresistas, con 2.3 por ciento; Miriam García Zamora, del partido Fuerza por México, con 0.6 por ciento; y otros con 3 por ciento. El 16 por ciento de los encuestados respondió que aún no decide.