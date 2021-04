Primera audiencia de José Luis Lavalle por caso Pemex-Odebrecht

Exterior del Reclusorio Norte en la Ciudad de México. Foto La Jornada / Archivo

Ciudad de México. De manera virtual, mediante videoconferencia, se realizaba esta mañana la audiencia inicial en contra de Jorge Luis Lavalle Maury, uno de los presuntos beneficiados con sobornos provenientes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Odebrecht, para la aprobación de las reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto.

En el Reclusorio Norte un juez de control encabezaba la audiencia, en la cual Lavalle, ex senador del Partido Acción Nacional (PAN), es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR), a partir de señalamientos de Emilio Lozoya Austin, como presunto responsable de Los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.

Ninguno de esos cargos está tipificado como grave, por lo que La valle podría enfrentar su proceso en libertad.

La diligencia se lleva a cabo de manera virtual y a puerta cerrada debido a las medidas de sanidad por el Covid-19.

El ex senador panista es el primer inculpado de 70 señalados en las denuncias realizadas por el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin y forma parte del grupo de ex senadores que, según el ex funcionario, le exigieron 50 millones de dólares a cambio de dar su voto en favor de las reformas estructurales. La Unidad de Inteligencia Financiera (IF) le detectó movimientos por 60 millones de pesos.

Hoy el juez de control con sede en el Reclusorio Norte decidirá si hay elementos para imputarlo, ya que en caso de que el Ministerio Público Federal presente las evidencias suficientes, podrá quedar sujeto a prisión preventiva, a menos que obtenga un amparo o el juzgador considere que no hay riesgo de fuga y puede enfrentar su proceso en libertad.

En la audiencia por videoconferencia se encuentran Jorge Luis Lavalle con sus abogados, el ministerio público federal. Asimismo, un apoderado legal de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otro de la Cámara de Senadores, en su carácter de víctimas; la primera por lo que hace al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el segundo por lo que hace a cohecho.

En este momento continúa la diligencia donde la Fiscalía le informa al imputado las investigaciones y razones por que lo acusan.

Marco Antonio Fuerte Tapia, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con sede en el Reclusorio Norte, es quin lleva a cabo la audiencia de imputación.