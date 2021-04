Alexa Bueno, youtuber de la Sedena, renunció por acoso laboral

Alexa Michelle Sánchez Bueno explicó mediante un mensaje en su cuenta de Facebook que solicitó voluntariamente su baja del Ejército, efectiva a partir del 1 de abril, debido a conductas reiteradas de sus compañeros, a quienes no identificó. Foto tomada del sitio https://www.facebook.com/AlexaBuenoOficial

Ciudad de México. La youtuber oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Alexa Bueno, renunció a su cargo luego de denunciar acoso laboral por parte de sus compañeros, aunque fuentes consultadas dentro de las fuerzas armadas afirman que nunca se recibió una queja al respecto, durante los cuatro años que la ahora ex militar se desempeñó en el cargo.

Alexa Michelle Sánchez Bueno, como es su nombre real, explicó mediante un mensaje en su cuenta de Facebook que solicitó voluntariamente su baja del Ejército, efectiva a partir del 1 de abril, debido a conductas reiteradas de sus compañeros, a quienes no identificó.

“El hecho de que de verdad no pase un día, un día, sin que de verdad ya hayan dicho algo, hayan inventado algo, hayan no sé, borren videos que ya se habían grabado, que se metan a tu computadora y borren videos, porque, no sé por qué lo hacían”, explicó.

Las fuentes consultadas afirmaron que hubo una petición de Sánchez Bueno para monetizar sus redes sociales, a lo que las autoridades le respondieron negativamente, por ser esto incompatible con su cargo público.