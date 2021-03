Exigen que se apliquen procesos democráticos en el Supdacobaez

Dirección General del Cobaez ■ foto: la jornada zacatecas

■ El actual Comité Ejecutivo permanecerá hasta 2031

■ Se deben promover reformas en ese sentido: docentes

Docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez) interpusieron una denuncia, ante el Centro de Federal de Conciliación y Registro Laboral, en contra del Sindicato Único de Personal Docente y Administrativo (Supdacobaez), en el que exigen que se implementen procesos democráticos al interior del gremio, pues el actual Comité Ejecutivo General permanecerá hasta el año 2031.

Moisés Ibarra Santos, presidente de la asociación civil Alianza Cobaez, comentó que la principal evidencia que se presentó en la denuncia es una Toma de Nota en la que se establece que la actual dirigencia permanecerá 10 años más, hasta 2031, lo cual es insólito en un sindicato.

“Es una situación completamente aberrante porque hemos investigado en diferentes entidades si hay una situación parecida y no, no lo hay. No es posible que un Comité Ejecutivo esté representando a los trabajadores durante 21 años si se concreta este Toma de Nota”, expresó.

Dijo que esa situación ha generado diversas irregularidades al interior del subsistema de educación media superior, pues se violenta el reglamento de admisión, adscripción, promoción y permanencia en el ámbito docente.

Ibarra Santos afirmó que los integrantes del Comité Ejecutivo han violentado los derechos de docentes a promocionarse y, en cambio, sólo benefician “a los incondicionales. Hacen un uso faccioso de esas promociones”.

Asimismo, indicó que la actual dirigencia ha hecho un mal uso del Fondo de Ahorro y Préstamo, el cual contaba al comienzo con 35 millones de pesos, pero desde 2015 no hay transparencia al respecto y “no sabemos cuánto es lo que existe ahora”.

También denunció que la mayoría de los docentes que han ingresado al Colegio en los últimos años son parientes de los miembros del Comité Ejecutivo, mismos que están dispersos en todos los planteles, pero es una irregularidad que debe resolverse con base en procesos democráticos y transparentes.

Ibarra Santos exigió, entonces, que se convoque a elecciones en la dirigencia del gremio de la forma en que lo indica la Ley Federal del trabajo y que éstas sean directas, secretas y universales.

Comentó que hay delegaciones sindicales, en algunas escuelas, donde los representantes llevan 20 años, lo que evidencia la falta de procesos democráticos al interior del sindicato y por tal motivo se debe promover reformas en ese sentido.