Morena y PT buscan juicio político contra Córdova por ‘pluris’

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova en imagen de archivo. Foto La Jornada

Ciudad de México. La Cámara de Diputados llevó al pleno la discusión por el aval del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para modificar los criterios de asignación de diputaciones plurinominales y evitar la “sobrerrepresentación” en el órgano legislativo. En medio de los pronunciamientos de todas las bancadas, legisladores de Morena y del PT anunciaron que solicitarán el inicio de un juicio político encaminado a la destitución del consejero presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova.

Aunque ambos partidos, junto con el PES, afirmaron que el INE emitió dichos criterios excediendo sus facultades legales, el morenista Rubén Cayetano también cuestionó que hay reformas legales para evitar abusos y discrecionalidad del INE que quedaron congeladas y urgió a las propias bancadas de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados a no hacer “rehén” al presidente de la República de cálculos y simulaciones, de las cuales responsabilizó al ex coordinador de este partido en la Cámara, Mario Delgado, así como el líder en el Senado, Ricardo Monreal.

El diputado acusó al INE de extralimitación de las facultades legales y constitucionales, así como de violación al principio de reserva de ley, ya que aseguró que el Consejo General del INE no cuenta con atribuciones en la Constitución, ni en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que le permitan regular la distribución de curules por la vía de representación proporcional, y es el Congreso de la Unión el único que puede emitir una modificación legal para ello.

Tampoco cuenta el INE con la facultad para regular decisiones internas de las coaliciones, mismas que son tomadas por los partidos que se coaligan, y “en ninguna parte de la ley se hace referencia que el Consejo General pueda hacer uso de una facultad inexistente para modificar leyes expedidas en el Congreso de la Unión”, agregó.

“Estamos a tiempo de ir a fondo, hemos avanzado mucho pero México requiere sacar cuanto antes la reforma electoral que se quedó congelada en el Senado para impedir la discrecionalidad y los abusos del INE, eliminando las plurinominales y la reelección; refundar el Poder Judicial de la Federación, la reforma reciente fue insuficiente, se le hizo un traje a la medida al Suprema Corte de Justicia, pero se negó aquí a establecer en la Constitución las causales de suspensión, inhabilitación de jueces y ministros”, expresó Cayetano.

A la vez, llamó a que el presidente de la República “no sea rehén de cálculos y simulaciones en los grupos parlamentarios de Morena en la Cámara y en el Senado, y que también, así sea con sus aliados para acompañarlo, y no traicionarlos. Mis palabras pueden ser verdades amargas, pero hace bien a México”.

En una posición que, dijo, es “autocrítica”, apuntó que “no todo es culpa de la derecha. Nada de esto estaría pasando si quienes han poseído la conducción de nuestro grupo parlamentario, tanto aquí como en el Senado, en lugar de actuar, pensando en sí mismos, no hubieran perdido de vista la ruta del proyecto transformador”.

Recordó que “mientras el presidente urgía, hasta en una mañanera, periodo extraordinario para legislar en materia de compra de medicamentos, a muchos sorprendió, a mí no, que exclamara delante de ambos coordinadores, el de aquí, en ese tiempo, no el actual, y del Senado, quién sabe por qué en eso sí se ponen de acuerdo, refiriéndose a las sesiones, para avalar hasta cuatro consejeras y consejeros del INE. En esa decisión nuestro movimiento dejó escapar la posibilidad de reciudadanizar al INE”.

Las bancadas del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, afirmaron que en la actual legislatura hay una “simulación” que permitió la formación de una mayoría ficticia.

“Aquí nos vienen a decir que son la mayoría. Usted ya lo señaló muy bien, no votó la mayoría del país, y los que votaron no alcanzan más del 45 por ciento. Y si se hubiera asignado correctamente, no hubieran alcanzado más del 53, lo cual significa que la coalición Juntos Haremos Historia, tendría máximo 268 diputados. Pero con estas mañas llegaron a una sobrerrepresentación del 61 por ciento”, indicó la priísta Claudia Pastor Badilla.

La priísta sostuvo que “son 30 curules las que deberían de estar en la oposición si no hubieran hecho este fraude a la ley”.

El panista Juan Carlos Romero Hicks afirmó que la Coalición Juntos Haremos Historia “está sobrerrepresentada y tiene el 61.6. ¿Eso es lo que votaron los mexicanos? No. Los mexicanos le otorgaron a esa alianza el 45 por ciento de la votación, no el 61 por ciento de la representación”.

Por su parte, el diputado del PES, José Rolando Benavides Mendiola, calificó como una “chicanada legal” y un intento desesperado por acomodar la ley a modo en beneficio de los partidos que antes ocuparon el gobierno.