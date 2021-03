Rechaza AMLO perseguir a violentos del 8M; “van a sentirse víctimas”

Un grupo de jóvenes intenta atravesar las vallas y el cerco policiaco que resguardan el Palacio Nacional, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2021. Foto La Jornada

Ciudad de México. Soy de la opinión “que no se persiga a nadie, porque por encima de todo van a sentirse víctimas”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la pregunta de si se investiga a los participantes en los episodios de violencia que se suscitaron antier en el centro histórico de la Ciudad de México.

Estoy convencido de que el “castigo, en este caso es la condena pública por lo que hicieron; la gente no ve bien el uso de la violencia. Es un contrasentido, la expresión más burda, terrible es la violencia: ¿Cómo que quienes están en contra del machismo ejerzan violencia?”

Sobre lo sucedido en la jornada del Día Internacional de la Mujer, el tabasqueño adujo que hace falta más análisis, más reflexión, “hay millones de mujeres que defienden la causa de la igualdad, eso es legítimo, pero hay mucha infiltración”.

Dijo que en el régimen neoliberal, cuando se alentaba el saqueo, los potentados veían con buenos ojos que se usarán las banderas de la defensa del medio ambiente o de los derechos humanos, “pero no quieras cambiar el régimen”, acotaban.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que no cree que la destrucción de la Estela de Luz sea una solución para olvidar lo inútil e innecesaria que es.

No obstante, dijo que ese sitio representa el abandono del pueblo, y el modelo de vida que los gobiernos panistas y priistas promovieron: el derroche, el dinero individualismo, lo material, el vales por lo que tienes.

Se explayó en su mensaje sobre moralizar al pueblo, y “todos tenemos que ayudar a conseguir la paz, con los valores, los valores culturales, los valores familiares.

“Solo siendo buenos podemos ser felices, solo lo barato se compra con el dinero. Eso hay que estarlo machacando. Por eso es buena la cartilla moral que se está repartiendo a los adultos mayores”.

En esa tónica insistió, “soy humanista, eso lo engloba todo, no permitir las injusticias, la explotación. No se puede ser humanista si se es machista, clasista, si no se respeta la naturaleza. Ser humanista es ser pacifista”.

También envió un abrazo -dijo- a los familiares de la actriz y activista Isela Vega, “que falleció ayer. Siempre nos apoyó, una mujer de avanzada, fuerte siempre. Me acompaño aquí en el Zócalo cuando el fraude de 2006. Siempre con nosotros”.