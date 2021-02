La Gualdra 467 / Revolución liberal e independencia en México / Historia

Esta semana inician las actividades del Programa conmemorativo “Revolución liberal e independencia en México”, convocado por los Cuerpos Académicos Consolidados 135, 148 y 224 de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” y por la Corresponsalía en Zacatecas de la Academia Mexicana de la Historia. Presentamos aquí información de las dos primeras conferencias que se transmitirán en vivo por FB.*

El factor regional en la consumación de la independencia

Jueves 25 de febrero, 18:00 Hrs.

Alicia Tecuanhuey Sandoval es profesora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México con su tesis “Los conflictos de la élite política poblana en las elecciones, 1910-1917”. Ha desarrollado como líneas de investigación la historia política mexicana de los siglos XIX y XX y la memoria histórica, el discurso político y el discurso historiográfico. Cuenta con numerosas publicaciones, entre otras, La formación del consenso para la Independencia. Lógica de la ruptura del juramento. Puebla, 1810-1821. Ha contribuido con una excelente Colección de documentos de la Independencia en la Biblioteca Palafoxiana, en varios tomos. Especialista en el tema de Independencia, a partir del caso poblano, ha analizado también con estudios regionales desde el caso de Puebla, la formación de la república mexicana. Es parte del equipo coordinado por Josefina Zoraida Vázquez sobre el primer federalismo mexicano. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y es corresponsal nacional en el estado de Puebla de la Academia Mexicana de la Historia. El próximo jueves 25 a las 18.00 horas, ofrecerá la primera conferencia magistral sobre “El factor regional en la consumación de la Independencia”.

Presentación editorial

¡Mueran las cadenas! El trienio liberal en América (1820-1824)

Viernes 26 de febrero, 12:00 horas

Manuel Chust es profesor de Historia contemporánea en la Universidad Jaume I, en Castelló de la Plana, España. Un rasgo que caracteriza su larga trayectoria académica es su interés por estudiar, y con ello, integrar a América en la comprensión del momento en que la monarquía española entró en crisis en 1808 por la ocupación militar de Napoleón Bonaparte a la península ibérica. Uno de los libros que coordinó, editado por Fondo de Cultura Económica, 1808. La eclosión juntera, explica las respuestas americanas a aquella crisis con la formación de juntas provinciales. Sin duda, su contribución a la historiografía sobre América y, en particular, sobre el virreinato de la Nueva España, marcó un antes y un después en la comprensión de las Cortes de Cádiz, al reconocer que los diputados americanos y peninsulares discutieron, analizaron y escribieron la Constitución Política de la Monarquía Española promulgada el 19 de marzo de 1812. Ese ha sido el sello de la obra del profesor Manuel Chust. Desde aquel volumen publicado en 1999 sobre La cuestión americana en las Cortes de Cádiz, hasta la publicación de ¡Mueran las cadenas! El Trienio liberal en América, 1820-1824, ha sostenido la tesis de que no puede desconocerse el papel que jugaron los reinos y provincias de América en el constitucionalismo gaditano. El pronunciamiento del comandante Rafael del Riego en Cabezas de San Juan en enero de 1820 exigió el restablecimiento de la Constitución. El rey Fernando VII se vio obligado a jurarla. La Constitución se implementó no solo en España, sino en América, reactivando procesos electorales, incremento de ayuntamientos constitucionales y diputaciones provinciales. Seis capítulos integran el volumen para explicar cómo se vivió la vuelta de la Constitución: Gustavo Pez y Martín González (Universidad Nacional de Tres de febrero, Buenos Aires) analizan el caso de Río de la Plata, Juan Marchena (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla) se ocupa de Los Andes, Justo Cuño (Universidad Pablo de Olavide) estudia Nueva Granada, Manuel Chust (Universidad Jaume I, Castelló de la Plana) contribuye con el análisis de Quito, Perú y Charcas, Mario Vázquez (Universidad Nacional Autónoma de México) explica Centroamérica y Mariana Terán (Universidad Autónoma de Zacatecas) revisa el caso de la Nueva España. El volumen, que se presentará el viernes 26 de febrero a las 12 horas con la participación de Manuel Chust, Jesús Domínguez Cardiel (Centro de Actualización del Magisterio) y Mariana Terán, tiene la siguiente dedicación que para nosotros es una invitación a la lectura del volumen: A todos los que lucharon, donde quiera que estén, y siguen luchando contra las cadenas. En todas sus formas, desde cualquier trinchera.

* Para ver la transmisión, ingresar a la página de FB Revolución Liberal e Independencia en México: https://www.facebook.com/Revolución-Liberal-e-Independencia-en-México-105561661570920/

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_467