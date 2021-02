Urge AMLO a diputados a aprobar iniciativa sobre ley de electricidad

El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la inauguración de unidades de generación de turbogás en La Paz, Baja California Sur, el 21 de febrero de 2021. Foto tomada de www.facebook.com/lopezobrador.org.mx

Ciudad de México. El impulso a la transformación y fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) seguirá, y es necesario que los diputados federales aprueben la iniciativa preferente que permita a la Comisión distribuir su producción a todo el país, sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador. A la fecha, la red que pertenece al Estado fue puesta a disposición de los productores privados, por encima de la empresa nacional.

Durante la inauguración de cuatro plantas Aerogeneradoras de electricidad en la Paz, Baja California Sur, el Presidente se refirió al proceso legislativo y ponderó que a lo largo de su administración no ha incrementado el precio de la luz. “Espero que la próxima semana se apruebe la reforma que presentamos a la CFE, porque significa seguridad para todos los mexicanos; que no va haber apagones, y significa algo que no debe olvidarse, durante el periodo neoliberal aumentaba la luz.

“Desde que estamos en el gobierno no ha aumentado el precio de la luz, por eso necesitamos que los legisladores actúen de manera consecuente, pensando en el pueblo no en las empresas que se han dedicado a saquear a México. Con la CFE fortalecida se garantiza que no falte la luz”.