Vuela hoy AMLO a Zumpango; primer aterrizaje en el AIFA

El presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 10 de febrero de 2021. Foto Cuartoscuro

Al subrayar que fue “una decisión sabia” cancelar el aeropuerto en Texcoco y construirlo en la antigua base militar, ubicada en el estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que esta maña viaja – vía aérea- de la terminal actual Benito Juárez a Zumpango (municipio de la zona conurbada a la capital del país) en lo que será el primer aterrizaje dentro del nuevo proyecto, una de las mega obras de su administración.

Hoy se inaugura la base aérea del “Felipe Angeles”, construcción a cargo de los ingenieros militares, y la semana entrante vuelve al sitio para festejar el Día del Ejército y dar el banderazo a otras instalaciones que serán terminadas por completo el 21 de marzo del 2022.

“Es todo un acontecimiento, de modo que hoy es un día muy importante. Vamos a salir temprano vamos a ir al aeropuerto Benito Juárez, de ahí vamos a tomar un avión y ya vamos a bajar en las pistas nuevas del aeropuerto Felipe Angeles”, dijo al inicio de la conferencia matutina en Palacio Nacional”.

Más adelante expresó:

“Por eso, sí, es un día importante el de hoy, son de esas decisiones que se han tomado, afortunadas, en beneficio del pueblo, desde luego, a los mercaderes, a los corruptos, a sus achichincles pues no les parece, no les gusta, pero ofrecemos disculpa si se causan molestias con el combate a la corrupción”.

A pregunta expresa respondió que se trabaja, en paralelo, en las vías terrestres de comunicación del centro de la Ciudad de México al nuevo aeropuerto, a partir de 10 frentes distintos que incluye avenidas, trolebus, tren.

Se prevé que la estructura de comunicación se tenga, de manera básica, en marzo.

“Vamos a poder llegar al aeropuerto Felipe Angeles desde el centro de la ciudad porque se va a ampliar el tren de Lechería hasta la base aérea, hasta el aeropuerto, y se está trabajando en la construcción de nuevas vías de comunicación del aeropuerto actual al nuevo y también toda la comunicación entre el norte de la ciudad, todo lo que significa ir de Indios Verdes a Pachuca, pasando por el aeropuerto”, expuso.

El mandatario hizo una amplia explicación del origen de la nueva obra y los motivos que tuvo para tomar esa decisión y generar un aeropuerto militar y civil, “el más importante que se esté construyendo en el mundo” y es un fenómeno de la ingeniería civil porque se está haciendo en un tiempo record y nos estamos ahorrando, de acuerdo al proyecto original de Texcoco, 230 mil millones de pesos.

El presidente subrayó que fue una “sabia decisión” respecto a la decisión del anterior gobierno de construir el aeropuerto en Texcoco, en el peor sitio, la parte más baja del valle de México, donde hay constantemente hundimientos en esa zona.

Reiteró que que el de Texcoco costaría 300 mil millones de pesos y el Felipe Angeles mucho menos, pero el proyecto en la administración anterior tenía intereses “metálicos”, de carácter inmobiliario, quedarse con las 600 hectáreas del actual aeropuerto, “un gran atraco”, al tiempo que cerrarían tanto el Benito Juárez como la base militar Santa Lucía, y terminar el de Texcoco hasta el 2025.

La decisión generó una cascada de críticas porque, señaló, desde luego estaban de por medio no sólo los intereses de las constructoras, también medios de comunicación también lo que pasaba en estas grandes obras, repartían a todas para silenciar la crítica, inclusive ya cuando venía la elección, de manera desesperada le metieron a la construcción para ponernos en una situación difícil, decir, ‘ya se ha avanzado’, que ya era bastante lo construido para que ya no tuviéramos más opción de seguir adelante.

Luego recordó que se hizo una consulta ciudadana para tomar la decisión.

“De 300 mil millones (Texcoco) nos va a costar todo el complejo de el nuevo aeropuerto, 75 mil millones. Es un ahorro de 225 mil, pero ya hoy inauguramos la base aérea y todas las instalaciones militares la semana próxima y el 21 de marzo (del 2022) el nuevo y moderno aeropuerto civil, y nos queda el actual aeropuerto”, dijo.

En sus argumentos, el Presidente señaló que sólo el hangar que se construyó para el avión nuevo, comprado en administraciones anteriores, costó mil millones de pesos, “y si se hubiese construido el aeropuerto en el Lago de Texcoco, toda esa inversión se iba a perder, pero no sólo es inversión, la ampliación que se hizo durante el gobierno de Vicente Fox, la terminal 2 que lleva 15 años, también todas esas instalaciones se iban a perder”.

El Presidente López Obrador habló esta mañana ampliamente de la importancia de acabar con esa corrupción porque eso – insistió- fue lo que nos hundió por completo, el saqueo desmedido, sobre todo en el periodo neoliberal, en estos últimos 36 años, de 1983 al 2018, el saqueo más grande que se haya realizado en México en toda la historia, se puede probar, ni durante los tres siglos de dominación colonial se saqueó tanto a México como en el periodo neoliberal.+

Entonces, añadió, “por eso nos cuesta trabajo avanzar en la transformación porque fueron 36 años – el porfiriato duró 34 años- hubo una revolución, perdieron la vida tanto por la violencia como por las pandemias y las carencias , la pobreza, un millón de mexicanos durante la revolución y nosotros estamos llevando esta transformación de manera pacífica, sin violencia.

Los conservadores, pocos y bien portados

Luego dijo que la transformación debe ser celebrada, pese a la actitud de los “reaccionarios” y conservadores cuya actividad, consideró, “no ha pasado a mayores”.

Consideró que sus opositores “son muy pocos realmente y bien portados, nada más manifiestos y artículos.

“Eso sí, bastante, pero no pasa de ahí, la mayoría de la gente quiere el cambio”.

Entonces, señaló, ellos también vivían en una burbuja que no tenía nada que ver con la realidad de México y tenían y siguen teniendo mucho desprecio por el pueblo, la concepción de que el pueblo no existe y que la política es asunto de los políticos, de los intelectuales, los expertos, la academia, y que el pueblo no cuenta, es convidado de piedra y ya no es así, el pueblo siempre ha estado presente nada más que no había sido escuchado, no era el protagonista principal y ahora es el pueblo el que manda, entonces toda esta reserva oculta de racismo, de clasismo que existía, todo esto que se vio en los últimos tiempos.

Ahora, abundó el mandatario, (los adversarios) son más moderados “porque les da pena y les da vergüenza pero se ha ido avanzando bastante y por eso hoy vamos al aeropuerto”.