En el estado no se han aplicado 499 vacunas anticovid: Tello

El gobernador Alejandro Tello ofreció una conferencia de prensa ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Explica que han llegado 12 mil 675 dosis y se usaron 12 mil 176

■ “Algunas de ellas han sido perdidas o no se sabe si todavía están en resguardo”, por lo que se requiere más información, señala el gobernador

■ Pide que se le dé oportunidad al estado de ser parte de las soluciones; se desconoce cuándo llegará la segunda dosis del biológico

■ Las defunciones continúan dándose en personas mayores de 50 años, que representa 73% de la mortandad; son los de 61 a 70 años quienes han registrado más muertes, con 680

A Zacatecas han llegado 12 mil 675 vacunas contra el Covid-19, de las cuales se han aplicado 12 mil 176, es decir, el 96.9 por ciento, que significa el 0.7 por ciento de la población que habita en la entidad, no obstante, denunció el gobernador Alejandro Tello en conferencia de prensa, al momento hay 499 no aplicadas, “algunas de ellas han sido perdidas” o no se sabe si todavía están en resguardo, por lo que dijo que se requiere más información y se le dé la oportunidad al estado de ser parte de las soluciones, esto mientras se desconoce, también, la llegada de la segunda dosis.

Así lo señaló el mandatario estatal en la conferencia semanal sobre el Reporte Estadístico de la Pandemia de Covid-19 en Zacatecas, en la que además informó que está preocupado y con “mucha esperanza” de que llegue la segunda dosis de la vacuna para el personal que está en la primera línea de combate y que para esta semana debería recibir el biológico para completar más de 90 por ciento de inmunidad, sin embargo, no se tiene certeza de la llegada del embarque.

Por su parte, el vocero estatal en temas de Covid-19, Jesús Gerardo López Longoria, informó que en documentos oficiales de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal se recomendó con respecto a la vacuna de Pfizer, que la segunda dosis se debía aplicar a las tres semanas de la primera aplicación, no obstante, ante la carencia del biológico, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se pronunció por prolongar el plazo para la aplicación hasta 45 días después de la primera dosis.

Además, precisó López Longoria, en México la Secretaría de Salud convocó a un grupo de expertos en vacunas para poder analizar la información y buscar un punto de seguridad entre la primera dosis y el tiempo para la aplicación de la segunda, concluyendo que sigue habiendo la misma eficacia al cabo de hasta cinco semanas de su aplicación.

En ese sentido, dijo, se está a la expectativa de que se regularicen los embarques y llegue pronto a Zacatecas, donde la tarea es “mayúscula”, pues además de aplicar la segunda dosis a quien ya recibió la primera, aún faltan más de 3 mil trabajadores de la salud que no han recibido la primera, además de los adultos mayores que comenzarán a vacunarse quizá con la Sputnik V, la vacuna rusa, cuya eficacia es también de más de 90 por ciento y que ha sido aprobada de emergencia por la Cofepris.

Guadalupe y Zacatecas

representan 50%

de la mortandad por Covid

en el estado

En el día número 326 de la pandemia en Zacatecas, el gobernador expuso que se han realizado hasta el domingo 7 de febrero, 48 mil 498 pruebas realizadas, de las cuales 22 mil 705 han resultado negativas y 25 mil 519 positivas; además permanecen activos 2 mil 035 activos, se han recuperado 21 mil 044 personas, pero han fallecido 2 mil 440, siendo el índice de mortandad de 9.56 por ciento.

Con respecto a la primera semana de febrero, la tendencia de contagios descendió, luego de que se hicieran mil 892 pruebas, de las cuales 855 resultaron positivas, mientras que la que recién terminó el número de pruebas cayó a mil 412, resultando como positivas 633 personas, es decir, 200 casos menos en una semana, por lo que el mandatario estatal abogó para que así se continúe.

En total, en estas últimas cuatro semanas se han infectado 3 mil 205 personas, cuando las tres anteriores la cifra estuvo por encima de los 800 contagios, mientras que la que recién terminó, la cantidad fue de 653 y el promedio de contagios descendió de 114 por semana, a 93.

No obstante, aunque el contagio de esta última semana fue menor, lo que sí creció fue la mortandad, luego de que se pasó de 78 fallecimientos la semana antepasada a 100 en la que recién terminó, es decir, 22 casos más, con lo que se llegó a la cifra de 366 personas fallecidas en el último mes, lo que se traduce en el 15 por ciento del total de la pandemia.

Las defunciones, expuso el gobernador, continúan dándose en personas mayores de 50 años, pues el sector en este rango de edad representa el 73 por ciento de la mortandad, aunque son los de 61 a 70 años quienes han registrado más muertes, con 680, fallecimientos que pudieran haberse evitado, según Tello Cristerna, si hubieran acudido a una atención temprana, pues esta es una enfermedad de oportunidad dijo, por lo que conminó a la población a que se atienda al primer síntoma y no se espere, pues eso puede ayudar a salvar vidas.

En cuanto a la hospitalización, esta semana inició con 159 personas hospitalizadas a causa del virus, de los cuales 98 son reportados como estables y 61 pacientes se encuentran graves. De estos, el IMSS atiende a 91, la Secretaría de Salud a 39, el ISSSTE a 19, la Sedena a ocho y los hospitales privados a cuatro.

Con respecto a la ocupación, Tello Cristerna expuso que en lo que se refiere a camas de hospitalización general, el 37 por ciento están ocupadas, mientras que las que incluyen ventilador, es el 39 por ciento las que se encuentran también siendo utilizadas. “Por primera vez en mucho tiempo, nuestra ocupación está por debajo de los 40 por ciento. Qué bueno, eso nos da relativa tranquilidad, hubo momentos en que teníamos cercano a 80 por ciento de ocupaciones, se vio amenazada la capacidad en el estado”, dijo el gobernador, quien agregó que la semana que terminó hubo 40 pacientes menos que la anterior.

Finalmente, el mandatario estatal informó que son 10 los municipios que representan el 72 por ciento de las muertes por Covid-19, es decir, de las 2 mil 440 defunciones que tiene el estado, mil 761 se han dado en éstos, aunque preocupa que sean Guadalupe y Zacatecas los que representan el 50 por ciento del total de las muertes, por lo que hay que tener cuidado en estas zonas, advirtió.

No obstante, hasta el momento es Fresnillo el municipio que mayor número de muertes por Covid tiene, al contabilizar 468, seguido de Zacatecas con 465, Guadalupe con 326, Jerez con 120, Río Grande con 90, Sombrerete con 69, Calera con 62, Ojocaliente con 54 y Villanueva con 47.