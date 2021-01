Ex priistas, panistas y perredistas de Jerez se dicen inconformes con coalición Va por México y anuncian su apoyo a David Monreal

Foto: ALEJANDRO ORTEGA NERI

El colectivo es un movimiento muy plural; ha decidido sumarse a apoyar a Monreal Ávila sin adherirse a Morena: Leobardo Soto

Un colectivo de ex priistas, panistas y perredistas originarios del municipio de Jerez manifestaron hoy su descontento por la coalición en la que van sus partidos, lo que los llevó a tomar la decisión de sumarse y apoyar al candidato a la gubernatura de Morena, David Monreal Ávila, porque con él, aseguraron en conferencia de prensa, llegará la Cuarta Transformación a Zacatecas y, en particular, a Jerez.

Leobardo Soto, quien se presentó como ex delegado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Valparaíso, ex contralor en Jerez, ex regidor por el PRD “dos veces”, señaló que el colectivo es un movimiento muy plural, pues hay gente que milita en los tres partidos que van en la coalición que hoy rechaza, por lo que ha decidido sumarse a apoyar a David Monreal, sin adherirse a Movimiento Regeneración Nacional (Morena), porque lo que importa ahora, dijeron los integrantes, es la persona.

La decisión, aseguró el ex priista y perredista, es por la inconformidad detonada por la coalición Va por México, con la cual no concuerdan y por eso anuncian su apoyo a Monreal Ávila, porque “sentimos que es una persona que ha participado y coincide directamente con un partido más grande que se llama la Cuarta Transformación”, motivo suficiente, dijeron, para apoyarlo, porque saben que con él en la gubernatura a Zacatecas le va a ir mejor.