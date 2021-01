Humberto Uranday aspira nuevamente a ser candidato a presidente de Guadalupe

Humberto Uranday realizó una reunión para dar a conocer sus aspiraciones políticas ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Considera que es un derecho legítimo y que es necesario un cambio en los servicios que está obligado a brindar el municipio

■ “Mi honestidad está a toda prueba, yo no he vivido de la política, he servido, que es diferente”

En una pequeña reunión, en el jardín donde descansa la efigie del fundador del Colegio de Propaganda Fide, Fray Margil de Jesús, el ex presidente municipal de Guadalupe en el periodo 1980-1982, Humberto Uranday, hizo públicas sus aspiraciones para contender nuevamente por el cargo en el proceso electoral de 2021, porque además de ser un derecho legítimo, considera que es necesario un cambio en los servicios que está obligado a brindar el municipio.

Con más de 40 años de trayectoria política, Uranday señaló que en su mandato ha sido el único trienio que terminó sin deuda y además con un fondo para obra pública, esto luego de que recibiera un ayuntamiento sin nada.

Desde ese entonces, argumentó el aspirante, no ha perdido la comunicación en momento alguno con gran parte de los ciudadanos, a los cuales ha visitado en tiempos que no son de campaña ni de aspiraciones, por eso, aseguró, sigue teniendo presencia. Por tal motivo, recalcó, “hago pública mi aspiración, porque deseo servir, darle una transformación, un cambio que se refleje en los buenos servicios que está obligado a brindar el municipio”.

Pero también porque asegura que tiene conocimiento de la problemática que afecta a la cabecera municipal, la zona conurbada, las colonias nuevas y las comunidades. “Eso me permite tener un panorama muy general de la problemática y conjuntar, en un momento dado, por áreas y ver sus posibles soluciones”.

“Mi honestidad está a toda prueba. Yo no he vivido de la política, he servido, que es diferente”, señaló.

Uranday recordó que entre las principales obras que he realizado pudiera destacarse la fundación de la Banda Municipal de Guadalupe, que el año pasado cumplió 40 años, además de su participación importante para que se construyera un embovedado, así como la fundación de la biblioteca pública de la comunidad de El Bordo, la cual creó sin ser alcalde.

Asimismo, recordó que colaboró en el área de Recursos Humanos en el periodo del alcalde Refugio Medina, lo que le permitió actualizar y conocer la nómina, y conocer “el teje y maneje”. “He estado en comunicación directa aunque sin ser servidor, estoy al tanto de la administración, por eso y porque Guadalupe merece algo mejor, los ciudadanos merecen algo mejor, hago pública mi aspiración”.

De llegar a la candidatura, señaló el aspirante, no será una campaña ostentosa, sino que será de gestión y de concientización, para que la gente que vote este convencida de la persona, porque sí es necesario hacer algunos cambios al interior de la presidencia, dijo. De ahí que reiterara su intención de ser el candidato, que de lograrlo, aseguró que luchará incansablemente por la presidencia con el apoyo de los ciudadanos y una campaña de limpieza, sin acatar a nadie, pues no hay enemigos, concluyó.