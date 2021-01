Trabajadores de Cleaning Storm se manifiestan para exigir pago de aguinaldo y respeto en las prestaciones

Acudieron frente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en la entidad, una de las dependencias donde han laborado por parte de dicha empresa

Los cerca de 22 empleados también solicitan puntualidad en los pagos quincenales, pues muchos no han recibido su salario desde el pasado 21 de diciembre

Debido a estas anomalías, dejaron de laborar desde el 15 de enero

El Poder Judicial responde que no puede hacer nada al respecto, ya que la empresa está establecida en Ciudad de México

En punto de las 11 de la mañana de este viernes, trabajadoras y trabajadores de la empresa Cleaning Storm se dieron cita frente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en la entidad, para exigir que se les dé el pago correspondiente de aguinaldo y les respeten prestaciones de ley y pagos quincenales, pues tienen un año trabajando para esto y nunca se les respetaron los pagos como se les había prometido, además de que muchos tienen desde el pasado 21 de diciembre sin recibir su salario, e incluso se ha despedido, sin liquidación, a todo aquel que ha reclamado al respecto.

La empresa está establecida en Ciudad de México, pero tiene trabajadores en seis estados, incluyendo Zacatecas; por esta razón, en el Poder Judicial se les dijo que no pueden hacer nada, ya que la empresa no se ubica en esta entidad; sin embargo, ellos no tienen el recurso para trasladarse a la capital del país para interponer una denuncia.

Los cerca de 22 trabajadores habían estado laborando en diferentes dependencias de gobierno, incluyendo el Poder Judicial. Derivado de la falta de pagos, dejaron de laborar desde el 15 de enero, siguiendo el ejemplo de los compañeros en Aguascalientes.

Los inconformes esperan que se les dé una respuesta pronto, porque, de no ser así, seguirán exigiendo justicia como hasta ahora.