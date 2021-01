Los políticos deben trabajar en un solo frente poniendo por delante el bien común: Claudia Anaya

La precandidata pidió a los militantes de Pánfilo Natera, Trancoso y Calera dejar diferencias históricas y unirse en un proyecto común

Ante estructuras y militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la precandidata de la coalición Va por Zacatecas, Claudia Edith Anaya Mota, comentó que los políticos deben estar al servicio de la ciudadanía para trabajar en un solo frente poniendo por delante el bien común, en el que las personas puedan ser parte activa de la solución a los retos que enfrenta la sociedad.

Durante la gira de proselitismo con militantes del PRI en los municipios de Pánfilo Natera, Trancoso y Calera, la precandidata señaló que “al frente del gobierno de Zacatecas debe estar gente preparada, honesta, que haya dedicado su vida al servicio público, y cuya principal preocupación sean las y los zacatecanos”.

Dijo que la pandemia por coronavirus ha dejado como enseñanza que los problemas no previstos requieren soluciones extraordinarias.

Anaya reiteró a los militantes que su trayectoria ha sido intachable, dando resultados a Zacatecas, “porque saben que quien me busca, ahí estoy; quien me llama, le contesto; siempre les he visto a los ojos y les he dado la cara para decirles cuando se puede o no hacer algo, y eso es lo más importante que puede tener la política, la credibilidad de una persona por su palabra, eso es lo que soy, lo que represento”.

Enfatizó que debe existir solidaridad con los ciudadanos ante la emergencia sanitaria “pero, sobre todo, en estos difíciles momentos, no podemos permitir que los malos políticos conviertan nuestra tierra en un negocio familiar, por eso es momento de dejar de lado diferencias históricas, de poner por delante la emergencia y unirnos en un proyecto que nos incluye a todas y todos”.