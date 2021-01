Descarta AMLO litigio internacional por Cienfuegos

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia del 20 de enero de 2021. Foto Cuartoscuro

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó hoy en contra de escalar a nivel internacional las diferencias entre México y Estados Unidos a raíz del caso del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

“Sí queremos la cooperación, pero con respeto a nuestra soberanía. En este caso fue indebido lo que se hizo, porque se detiene al general Cienfuegos y no hay pruebas”, agregó.

Sin embargo, expresó su optimismo en que la relación con el gobierno de Joe Biden será muy buena, ofreciendo que prevalezca la cooperación pero de manera “ordenada, respetuosa y que no haya injerencismo”.

Es necesario definir bien las reglas “sin estridencias”, es decir, va a haber cooperación pero “es así, vamos a ponernos de acuerdo. Necesitamos mantener una muy buena relación con Estados Unidos, no tengo la menor duda”, agregó.

Durante su conferencia de prensa, López Obrador se refirió a la pretensión del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero de proceder de manera internacional en el caso Cienfuegos.

Explicó que con las diferencias surgidas con Estados Unidos a raíz del caso, se pensó que era indebido hacer público el expediente, partiendo de que la autoridad mexicana es “ineficiente, cómplice y corrupta”.

Agregó con sarcamos que “lo que hacen en Estados Unidos es magnífico, ellos actúan con rectitud. Imagínense cuántas películas de Hollywood hemos visto, series…¿Cómo vamos a imaginar que una agencia de Estados Unidos haga una investigación tan incipiente?”

A pesar de las críticas, dijo, no ha habido nadie que haya defendido el expediente acusatorio contra Cienfuegos.

“Por eso tomé la decisión de vamos a transparentar, porque no nos van a creer si no damos a conocer el expediente. Van a decir que el presidente está protegiendo al general Cienfuegos. Es lo mismo, tienen relaciones de complicidad. No, no somos iguales. No esperaban que diéramos a dar conocer el expediente”.

Sin embargo, acotó que cuando el fiscal dice que va a llevar el caso a asuntos internacionales “ahi no me meto; yo respeto al fiscal Alejandro Gertz, pero creo que lo importante es definir bien las cosas, las reglas”.