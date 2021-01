“Pésima”, intención de desaparecer los organismos autónomos: Marco Torres

Marco Antonio Torres Inguanzo ■ foto: la jornada zacatecas

■ Asegura que con la descentralización, el gobierno abierto y la democracia gubernativa es como se consigue una mejor efectividad y no con “mandos verticales”

■ Señala que López Obrador toma las decisiones sin diagnósticos elaborados con reglas claras que muestren lo que denuncia

Como una “pésima decisión” calificó el docente en la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública de la BUAZ, Marco Antonio Torres Inguanzo, la intención de Andrés Manuel López Obrador de modificar o incluso desaparecer algunos organismos autónomos, bajo el sustento de que son caros y simulan la corrupción, considerando que lo que mejor se debe hacer es profundizar en su eficacia.

La intención de Andrés Manuel López Obrador, aseveró el académico, habla de dos cosas: por un lado, que está reconstruyendo la Administración Pública Tradicional que tiene como hipótesis que para alcanzar eficiencia y efectividad se requiere centralizar el mando, lo que ha resultado “a todas luces, falso”, dijo, porque cuando se está en una sociedad compleja y plural el camino debe ser al revés, con la descentralización, el gobierno abierto y la democracia gubernativa es como se consigue una mejor efectividad y no con “mandos verticales”.

Por otro lado, puntualizó, si el objetivo es tener un gobierno abierto, cómo es posible que quiera destruir los dispositivos que empujan hacia un gobierno así. “No tenemos todavía un gobierno abierto. Falta mucho para eso y para eso esperamos, que al contrario de destruir, se generen procesos y la implementación de las reformas que han quedado inconclusas en su implementación”.

“Por ejemplo, en el ámbito de la corrupción, quedó estancado y parada la implementación del Sistema Anticorrupción, y en el ámbito de la impunidad, el sistema que se inauguró como nuevo Sistema de Justicia Penal también está atorado, está estancado, empantanado. En lugar de completar los procesos que faltaban, entonces llega y regresa a la Administración Pública Tradicional. ¿Cuáles son los efectos? Pues la falta de resultados, un gobierno sin resultados no tiene sentido”.

Torres Inguanzo consideró además que no ha disminuido la corrupción “histórica y ordinaria” que tiene el país, y en este ámbito, subrayó, son muy importantes los dispositivos autónomos. Además, criticó que el gobierno de López Obrador también ha sido opaco, pues se les h solicitado información sobre el proyecto del Tren Maya y han reservado la información, por lo que es de cuestionarse que quiera destruir el órgano que le exige dé a conocer la información, pero ha dado cuenta de que es “un gobierno cerrado y oculto”.

“Dice que las funciones no van a terminar, es falso. Si les quita la autonomía no van a funcionar. Es como si a la Comisión de Derechos Humanos le quitas la autonomía, ya no puede vigilar de manera importante cómo debe de ser al estado. Los gobiernos no se vigilan a sí mismos, necesitan quien los vigile desde afuera”, enfatizó.

“Me parece una decisión muy negativa, no tiene justificación. Los seguidores incondicionales de AMLO están en problemas porque ante todas estas ocurrencias verticales, autoritarias e ineficaces, se plantea una administración cerrada y vertical, y una administración vertical y centralizada no resuelve los problemas públicos complejos, está imposibilitada, entonces vamos a esperar un gobierno sin resultados, como lo hemos tenido hasta ahora. Es una muy mala decisión, como muchas otras que ha tomado, lamentables”.

Marco Torres Iguanzo destacó que todos los datos importantes que se han extraído pata investigaciones periodísticas sobre corrupción han sido gracias a mecanismos de acceso a la información, como lo de la Casa Blanca y la Estafa Maestra, dijo por mencionar algunos. Y en el caso de la Universidad Autónoma de Zacatecas, dijo, se ha podido transparentar mucho del manejo de los recursos, ya que si no se atienden las exigencias de los organismos, las instituciones son multadas. Y lo mismo pasa con los municipios.

En un gobierno “tan opaco y cerrado” como es el caso del mexicano, señaló el investigador, si no tiene una obligación de entregar la información no la entrega, por lo que en lugar de desaparecer los organismos lo que se debe de hacer, consideró, es profundizar su eficacia. “Eliminar todos esos mecanismos que se han logrado con mucho trabajo, me parece un escándalo”.

Finalmente, el universitario criticó cómo toma las decisiones López Obrador, sin diagnósticos elaborados con reglas claras que muestren lo que denuncia. “Nada más las hace de forma autoritaria, lo designa y luego hace un proceso de propaganda de desprestigio en lugar de dar información objetiva. Es una gobernanza tradicional y negativa”, aseveró.