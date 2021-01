Se manifiestan integrantes del Issstezac; exigen el pago completo del aguinaldo

Jubilados, pensionados y derechohabientes indicaron, a través de las redes sociales, que realizarán protestas y otras acciones a partir del próximo lunes ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ La primera parte del recurso se debió entregar en diciembre

Jubilados, pensionados y derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) se manifestaron en las instalaciones de este organismo, para exigir el pago completo de la primera parte del aguinaldo, misma que debió dispersarse desde diciembre pasado.

Marcelino Rodarte Hernández, integrante del Movimiento de Bases en Defensa del Issstezac, informó que el pago de la primera parte del aguinaldo, equivalente a 40 días, sólo se ha realizado de manera parcial, es decir, no han percibido el monto completo.

“Les han estado dando abonos pero no han concluido con el pago del 100 por ciento de los 40 días. Además, hay confusión, porque de acuerdo a las sumas que ellos hacen y lo que reporta el instituto, algunos dicen que les falta el 35 por ciento o el 30 por ciento, pero no hay certeza y no hay comprobantes”, dijo.

ANTES DEL 20 DE ENERO DEBE PAGARSE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO

Aunado a ello, refirió que antes del 20 de enero debe pagarse la segunda parte del aguinaldo que corresponde a 20 días, por lo que es preocupante que ni siquiera se haya podido pagar la primera.

Rodarte Hernández indicó que se está valorando la manera de presionar a las autoridades para que el recurso de la segunda parte del aguinaldo no esté comprometido para otra cosa y que ya se concluya con el pago de los 40 días que representan la primera parte.

Ante esa situación informó que durante esta semana habrá presencia de jubilados y pensionados, para exigir que se realice el pago completo del aguinaldo, y a partir del próximo lunes se planean otras acciones.

Manifestó que no hay expectativa de que se realice el pago durante estos días, ya que los funcionarios del instituto habían asegurado que ocurriría desde diciembre, y posteriormente antes de concluir el año, pero hasta el momento no ha sucedido.

Rodarte Hernández recordó que los trabajadores del instituto están en la misma situación, es decir, la problemática no se limita a los jubilados y pensionados, de manera que es un tema preocupante.

Recordó que el año pasado se retrasó un mes el pago de la segunda parte del aguinaldo, por lo que las protestas que se realicen tendrán precisamente el objetivo de evitar que ocurra lo mismo, además de que se concluya con el pago de la primera parte de esa prestación.