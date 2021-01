No hay razón para entrar en pánico por nueva cepa británica del Covid: comunidad científica

Científicos europeos advierten que será importante mantener una vigilancia sobre el campo de efectividad de las vacunas contra el Covid-19 ■ foto: la jornada

Según estudios científicos, no se tiene evidencia de que sea más peligrosa ni tampoco que reste la eficacia de las vacunas que se están aplicando

En las primeras semanas de diciembre se reportó en Inglaterra que el promedio de contagios pasó de 100 casos por cada 100 mil habitantes a 400 por cada 100 mil

Con la llegada del nuevo año y la continuidad de la pandemia y el aún largo proceso para la vacunación de la mayoría de la población mexicana, la sombra de la mutación del virus y la llamada nueva cepa británica han generado cierta zozobra, pero también pánico entre los habitantes del país y sus entidades federativas, sin embargo, de acuerdo con estudios científicos, no hay evidencia de que sea más peligroso ni tampoco que reste la eficacia de las vacunas que se están aplicando.

Luego de la alerta que se ha generado por la cada vez más cercana mutación del virus en el país, luego de casos detectados en Chile, Brasil y Estados Unidos, organismos científicos y periodistas de ciencia han compartido que si bien se ha señalado que es más contagioso, no quiere decir que es más peligroso.

Y es que la causa de la alarma, la cual se detectó por la modificación de la proteína Spike (S) del virus, se debió a que en las primeras semanas de diciembre se reportó en Inglaterra que el promedio de contagios pasó de 100 casos por cada 100 mil habitantes a 400 por cada 100 mil. Es decir que se cuadruplicó, lo que generó alerta, porque se superó el promedio de dos mutaciones del genoma que habían estudiado algunos países.

De acuerdo con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), cuya información recopiló la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, no se han reportado resultados clínicos negativos, ni una mayor mortalidad o grupos afectados de manera particular en los pacientes cuyos análisis mostraron los cambios, por lo que la comunidad científica señala que no hay razón para entrar en pánico.

Y si bien, la presencia de esa mutación en análisis de casos positivos al virus ha ocasionado que varios países decidieran vetar los viajes procedentes de Inglaterra, mientras que las autoridades inglesas decidieron establecer nuevas medidas de aislamiento social más estrictas, el objetivo no es otro que prevenir una mayor ola de contagios que amenace a los sistemas de salud y las posibilidades de atender a quienes resulten infectados.

Sin embargo, hasta el pasado 20 de diciembre, fecha en que la ECDC publicó sus investigaciones, no se han reportado resultados clínicos que generen alarma, alta mortalidad o grupos de población afectados de forma particular. Más bien, dichos estudios han dejado en claro que las mutaciones del virus son algo esperado debido a su proceso de evolución y adaptación, por lo que continúa bajo investigación y cualquier conclusión al respecto, señalan, sería una especulación.

Asimismo, se dio a conocer que al momento de la publicación de las investigaciones citadas, tampoco existen datos para afirmar si las mutaciones pueden tener algún efecto en la acción de las vacunas que se desarrollan para combatir el virus, las cuales están basadas en la secuencia genómica de la proteína Spike.

Lo que sí advierten los científicos europeos, es que será importante que se mantenga una vigilancia sobre el campo de efectividad de las vacunas contra el Covid-19 que están comenzando a aplicarse en el mundo, y sobre todo, que se generen cálculos sobre variantes específicas del propio virus.