Alianza “Va por Zacatecas” es clasista y racista y sólo va por candidaturas pluris: Marco Flores

El Marco Flores ofreció una conferencia de prensa ■ foto: scarlett llamas

Considera que todos en la citada coalición llevan un interés ambicioso y enfermo que no tiene nada que ver con Zacatecas

Marco Flores, el 31 de diciembre, en conferencia de prensa, se deslindó del Partido Acción Nacional (PAN) y de la alianza “Va por Zacatecas” al considerar que los dirigentes albiazules que previamente lo habían invitado a participar a contender por la gubernatura de Zacatecas, son clasistas, excluyentes y sólo buscan asegurar sus candidaturas plurinominales.

Aunque entre sus aspiraciones políticas se mantiene el deseo de ser contendiente para la gubernatura, el cantante señaló que lo haría de una forma que “incluya a quien nunca ha tenido ni tendrá oportunidad bajo otras condiciones”.

Aseveró que su postura es tal debido a que los compromisos de la alianza PRI-PAN-PRD “no son con Zacatecas”, sino que son intereses propios, además de “racistas y clasistas”, y Flores no va “de acuerdo con esa doctrina”, que adjudicó, principalmente, al PAN y a su dirigente estatal, Noemí Luna.

“Muchos panistas tampoco están de acuerdo con la traición que están haciendo al pueblo”, sostuvo, que son quienes lo invitaron a contender por dicho partido.

Flores afirmó que sin duda llevaría “muchos votos” de haber sido el representante del PAN, sin embargo, en su opinión “no serían los votos que ellos quieren”, a los que calificó como “intelectuales”, sino que su respaldo sería por parte de “los pobres”.

Por esta razón no hubo un entendimiento, “dudan de darle la posibilidad a otra gente”, detalló, y agregó que “incluso todos en la alianza llevan un interés ambicioso y enfermo que no tiene nada que ver con Zacatecas”.

Por su parte, el vocalista de la Banda Jerez aseguró que tiene la invitación de formar alianzas con otros partidos, como Movimiento Ciudadano (MC), y aunque no ha sido invitado por Morena, no descarta unirse al movimiento, pues sobre su candidato virtual, David Monreal, “no merece ningún comentario negativo de su parte”, considerando que no lo ha visto trabajar.

En lo personal, además de la inclusión, dio a conocer que sus mayores preocupaciones se centran en la inseguridad que sufre el estado, la percepción que tienen del mismo en otros estados y países, las problemáticas de los migrantes y que la entidad se desarrolle, como ya lo han hecho los estados vecinos.

Ante la posibilidad de contender nuevamente por la gubernatura, comentó que aunque “le falta experiencia pa’ robar”, pero tiene “muchas ganas de trabajar” para compensarlo, y si “sin partido ni estructura” logró recaudar “casi 60 mil votos”, organizado y con respaldo el resultado sería mejor desde su perspectiva.